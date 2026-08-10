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겉보기엔 풍성한데

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 5일(현지시간) 네바다주 라스베이거스의 한 카지노에서 열린 행사에서 연설을 하고 있다. 이날 연단에 오른 트럼프 대통령의 머리숱이 이전보다 풍성하고 밝은 금색으로 빛나며 부분 가발을 착용했거나 탈모 치료제를 복용한 게 아니냐는 의혹이 일었다.

라스베이거스 AP 연합뉴스