“눈 감고 쿨쿨” 생방송 중 턱 괴고 잠든 앵커 “악몽”…응원 쏟아진 이유 [월드픽]

두 아이 키우는 ‘워킹맘’ 앵커

생후 8개월 딸 이앓이에 2시간밖에 못자고 출근

시청자들 “비난할 일 아니다” 응원

이미지 확대 도미니크 딜런이 지난달 29일 ‘굿모닝 멤피스’ 방송 중 잠든 모습. 폭스 13 멤피스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도미니크 딜런이 지난달 29일 ‘굿모닝 멤피스’ 방송 중 잠든 모습. 폭스 13 멤피스 캡처

이미지 확대 도미니크 딜런이 지난달 29일 ‘굿모닝 멤피스’ 방송 중 잠든 모습. 폭스 13 멤피스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도미니크 딜런이 지난달 29일 ‘굿모닝 멤피스’ 방송 중 잠든 모습. 폭스 13 멤피스 캡처

이미지 확대 도미니크 딜런이 방송 사고 이후 토크 프로그램에 출연한 모습. NBC 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도미니크 딜런이 방송 사고 이후 토크 프로그램에 출연한 모습. NBC 캡처

세줄 요약 미국 폭스뉴스 앵커 도미니크 딜런이 새벽 생방송 도중 턱을 괸 채 잠든 모습이 전파를 타며 화제가 됐다. 두 아이를 키우는 워킹맘인 그는 전날 밤 육아와 야간 근무 탓에 2시간 30분만 자고 출근했고, 예상과 달리 비난보다 공감과 응원이 이어졌다. 새벽 생방송 중 앵커 졸음 포착

두 아이 육아와 야간 근무 겹친 사연

비난 대신 워킹맘 공감·응원 확산

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두 딸을 키우고 있는 미국 폭스뉴스 앵커가 새벽 생방송 도중 턱을 괴고 잠든 모습이 전파를 타며 화제가 되고 있다.6일(현지시간) 워싱턴포스트 등 외신에 따르면 지난달 29일 ‘폭스 13’의 앵커 도미니크 딜런(32)이 생방송 ‘굿모닝 멤피스’ 진행 중 잠이 들었다.딜런이 두 손으로 턱을 받친 채 조용히 눈을 감고 있는 모습은 약 5초간 생중계됐다.화면이 전환된 뒤 정신을 차린 딜런은 책상 밑에서 자신의 팔을 꼬집으며 자책했다. 공동 진행자인 어니 프리먼 앵커는 “잠자는 숲속의 공주님이 여기 있다”고 농담을 던졌다.겨우 진행을 마치고 광고 시간이 되자, PD가 그에게 다가와 밝은 목소리로 “지금 당신은 엄청난 화제의 중심에 서 있다”고 말했다.온라인에는 딜런의 잠든 사진이 이미 퍼져 있었고, 그는 “악몽 같다”고 생각했다.2019년부터 폭스 13에서 근무해 온 딜런은 지난 4월 출산휴가에서 복귀해, 두 아이의 육아와 일을 병행하는 워킹맘이었다.그는 평소 오전 4시 30분부터 시작되는 새벽 아침 뉴스 방송을 준비하기 위해 오전 1시 30분에 일어난다.방송사고 전날 밤 딜런은 남편의 철도회사 야간 연장 근무로 혼자 육아를 맡아야 했고, 이앓이를 하던 생후 8개월 둘째 딸을 재우느라 밤 11시가 지나서야 겨우 잠자리에 들었다. 2시간 30분밖에 자지 못한 채 다시 출근길로 향한 딜런은 졸음을 이기지 못하고 생방송 중 눈이 감긴 것이다.딜런은 온라인상에서 비난이 쏟아질 것이라 예상하고 마음을 졸였지만, 실제로는 워킹맘과 누리꾼들의 응원이 이어졌다.누리꾼들은 “모든 엄마가 공감할 거다”, “그에게는 어린 자녀가 둘이나 있다. 좀 너그럽게 대해야 한다”, “그저 힘든 삶을 살아가는 평범한 사람일 뿐이다”라며 그에게 응원을 보냈다.이후 딜런은 미국 NBC의 유명 아침 프로그램 ‘투데이’에도 초청됐다.그는 당시 심경에 대해 “정말 망연자실했다”면서도 많은 시청자들의 응원에 대해 “내가 아직 꿈꾸고 있나 착각이 든다”고 소감을 전했다.딜런은 “열심히 일하는 수많은 부모들이 있다”며 “직장에 출근해 100%를 쏟아붓고 집에 돌아가서도 또 다른 풀타임 직업처럼 가족에게도 100%를 다하고 있다”고 모든 워킹맘들을 응원했다.소속 방송사 폭스 13은 “딜런은 해가 뜨기도 전에 시작하는 업무와 어린 자녀 육아라는 과제 사이에서 균형을 맞추려고 애쓰고 있다”며 “시청자들이 딜런에게 보여준 지지와 너그러움에 감사하다”고 밝혔다.