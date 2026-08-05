기뢰밭 된 호르무즈 해법, 중재국 카타르·오만의 반전 묘수 [밀리터리노트]

미·이란 무력 공방 후 타협점 모색…‘중간 항로’ 분할 통과 카드 부각

카타르 “합의 초안 회람 중”…유럽 국가 기뢰 제거 참여 방안도 논영

이미지 확대 미군이 호르무즈 해협에서 이란 선박을 검열하고 통제하는 상황을 생생하게 담은 AI 생성 이미지 닫기 이미지 확대 보기 미군이 호르무즈 해협에서 이란 선박을 검열하고 통제하는 상황을 생생하게 담은 AI 생성 이미지

[밀리터리노트 3줄 요약]

● 카타르 외무부는 미국과 이란 간 갈등 해결 노력이 매우 진전되어 합의 초안을 회람 중이라고 밝혔으며, 미국 측도 조만간 해협 개방 합의가 이뤄질 것으로 낙관했다.

● 오만과 이란은 남·북 항로를 병합한 ‘중간 항로’를 만든 뒤, 진입 시 이란 수역, 출항 시 오만 수역을 따르는 구체적인 방안을 검토 중이다.

● 안전한 해협 재개방 및 통항 확보를 위해 유럽 국가들이 호르무즈 해협 내 기뢰 제거 작업에 참여하는 방안도 잠재적 합의 내용으로 논의되고 있다.

이미지 확대 UAE의 호르무즈 우회 항구 신설 계획. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 UAE의 호르무즈 우회 항구 신설 계획. 서울신문DB

이미지 확대 미국과 이란 간 호르무즈 해협 통행료를 둘러싼 신경전을 상상한 AI 생성 이미지. 2026.7.20. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이란 간 호르무즈 해협 통행료를 둘러싼 신경전을 상상한 AI 생성 이미지. 2026.7.20. 서울신문

세줄 요약 카타르와 오만이 미국·이란 갈등을 풀 중재안을 조율하며 호르무즈 해협 재개방 협상이 급물살을 탔다. 오만은 입항은 이란 수역, 출항은 오만 수역을 따르는 중간 항로를 제안했고, 유럽의 기뢰 제거 참여도 논의됐다. 카타르, 미국·이란 합의 초안 회람 발표

오만, 입항·출항 분리한 중간 항로 제안

유럽 기뢰 제거 참여안도 함께 검토

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격렬한 무력 공방 이후 위기감이 감돌던 호르무즈 해협에 반전의 기류가 흐르고 있다. 막혔던 해협을 다시 열기 위한 미국과 이란 간 협상이 급물살을 탈 가능성이 높은 가운데 중재국의 파격적인 제안이 협상 타결의 핵심 열쇠로 떠올랐다.CNN 등에 따르면 마제드 알 안사리 카타르 외무부 대변인은 4일(현지시간) 기자회견을 통해 “미국과 이란 간 갈등을 해결하기 위한 노력이 매우 진전된 단계에 이르렀다”며 “잠재적 합의를 담은 초안이 현재 회람 중”이라고 밝혔다. 카타르는 또 다른 주요 중재국인 오만과 손을 잡고 양측의 대화를 촉진하며 막판 타협안 조정에 총력을 기울이고 있다.이번 협상의 최대 난제는 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 미국과 이란의 첨예한 영해 주권 주장이다. 이에 대해 오만이 제시한 ‘반전의 묘수’는 이란과 오만 영해를 통과하는 남북 항로를 병합해 하나의 ‘중간 항로’를 만든 뒤, 입·출항 경로를 분할하는 방식이다.블룸버그 등 외신에 따르면 해협에 진입(입항)하는 선박은 이란이 통제하는 수역을 지나고, 해협을 빠져나갈(출항) 때는 오만이 통제하는 수역을 따르는 방안이 유력하게 논의되고 있다. 양측의 명분을 모두 살려주면서도 실질적인 통항 안전을 확보하려는 고차원적인 외교적 타협안인 셈이다.더불어 해협 내 봉쇄 우려를 해소하기 위해 유럽 주요국들이 호르무즈 해협 내 기뢰 제거 작업에 직접 참여하는 방안도 잠재적 합의안 중 하나로 함께 검토 중인 것으로 알려졌다.중재국의 다리 역할에 미국 측에서도 조만간 해협이 개방될 수 있다는 낙관적 전망이 잇따르고 있다.마코 루비오 미 국무장관은 “단기적으로 더 많은 선박이 안전하게 호르무즈 해협을 통과할 수 있는 방안에 대해 협상이 진행 중”이라고 했다. 스콧 베선트 미 재무장관도 “오늘이나 내일이라도 호르무즈 해협 개방에 대한 합의가 이뤄질 수 있다”고 했다. 이 같은 분위기는 협상 타결 기대감을 한층 높였다.비록 미국과 이란 간 직접 회담은 아직 재개되지 않았지만, 중재국 카타르와 오만의 치밀한 중재안이 ‘폭풍전야’ 같던 호르무즈 해협의 긴장을 완화하고 유가 및 세계 경제 안정의 물꼬를 틔울 수 있을지 주목된다.