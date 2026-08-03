“뼈밖에 안 보여” “거식증이냐” 시끌…팝스타 결국 활동 중단

신곡 뮤직비디오에서 ‘뼈말라’ 몸매

‘건강 이상’ 우려…한편에선 악플

그란데 측 “대중의 시선에서 물러날 것”

이미지 확대 아리아나 그란데가 신곡 ‘페탈’ 뮤직비디오에서 영화 ‘그리스’를 떠올리게 하는 복고풍 의상을 입고 있다. 베이비돌 뮤직 닫기 이미지 확대 보기 아리아나 그란데가 신곡 ‘페탈’ 뮤직비디오에서 영화 ‘그리스’를 떠올리게 하는 복고풍 의상을 입고 있다. 베이비돌 뮤직

세줄 요약 아리아나 그란데가 새 앨범과 뮤직비디오 공개 뒤 지나치게 마른 모습으로 건강 이상설과 악플에 시달린 끝에 활동 중단을 결정했다. 소속 측은 현재 투어를 건강하게 마무리한 뒤 대중의 시선에서 한 걸음 물러나 휴식을 취할 예정이라고 설명했다. 새 앨범 뒤 마른 모습 논란 확산

건강 우려와 외모 악플 동시 제기

투어 후 대중 시선서 한걸음 물러남

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최근 새 앨범을 발표한 뒤 부쩍 마른 모습으로 네티즌들로부터 우려와 ‘악플’을 동시에 받은 미국 팝스타 아리아나 그란데(33)가 돌연 활동을 중단했다.그란데 측 관계자는 일(현지시간) 미 연예매체 피플에 “현재 진행 중인 ‘이터널 선샤인’ 투어를 마친 뒤 대중의 시선에서 한 걸음 물러날 것”이라고 밝혔다.이 관계자는 “그는 투어를 건강하고 행복하게 마무리하고 휴식을 취할 수 있기를 기대하고 있다”면서, 활동 중단의 배경으로 “끝없는 대중의 감시”를 언급했다.그는 또한 출연 예정이었던 영국 웨스트엔드 뮤지컬 ‘선데이 인 더 파크 위드 조지’에서도 하차하기로 했다. 유명 뮤지컬 작곡가인 스티븐 손드하임의 작품으로 내년 여름 개막 예정이었지만, 그란데의 하차로 다른 배우를 뽑고 있다.그란데는 지난달 31일 신곡 ‘페탈(Petal)’ 뮤직비디오를 공개한 뒤 소셜 미디어(SNS) 등에서 건강 이상설 등 각종 우려가 제기됐다.뮤직비디오 속 그는 남성 심사위원들 앞에서 오디션을 보는 연기를 선보였는데, 어깨가 드러나는 상의를 입은 그의 몸이 부쩍 말라 보이자 팬들은 “뼈밖에 안 보인다”, “거식증이냐” 등 우려하는 반응을 쏟아냈다.한편에서는 그가 소위 ‘뼈말라’라 불리는 지나치게 마른 몸을 과시한다는 악플도 이어졌다.다만 그란데 측 소식통은 피플에 “그는 매우 역동적인 공연을 하고 있으며 건강하다”고 강조했다.아담한 체구에 마른 몸매를 지닌 그란데는 그간 자신의 신체에 대한 온갖 추측과 우려, 비판에 시달려 왔다.그는 인터뷰와 노래 가사 등을 통해서 “내 몸에 대해 언급하지 말아 달라. 내 몸은 내 것이지 네 것이 아니다”, “다른 사람의 외모를 놓고 평가하는 건 위험한 현상이다”라고 목소리를 내왔다.