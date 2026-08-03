[속보] 트럼프 “미국의 엔화 개입, 일본 향한 ‘우정의 신호’”

세줄 요약 트럼프 대통령이 미국의 엔화 개입을 일본을 향한 우정의 신호라고 말했다. 일본은 엔저 방어를 위해 달러를 팔고 엔화를 사는 개입에 나섰고, 엔화 가치는 크게 반등했다. 그는 이란과는 호르무즈 합의에 도달했다고도 밝혔다. 미국의 엔화 개입, 일본 향한 우정의 신호 발언

일본, 엔저 방어 위해 달러 매도·엔화 매수 개입

트럼프, 이란과 호르무즈 합의 및 내일 대화 예고

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 워싱턴DC 백악관 집무실에서 다카이치 사나에 일본 총리와 회담하고 있다. 2026.3.19 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 워싱턴DC 백악관 집무실에서 다카이치 사나에 일본 총리와 회담하고 있다. 2026.3.19 AP 뉴시스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 뉴저지주 모리스타운 공항에서 전용기인 에어포스원에 탑승하며 손짓을 하고 있다. 2026.8.2 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 뉴저지주 모리스타운 공항에서 전용기인 에어포스원에 탑승하며 손짓을 하고 있다. 2026.8.2 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 엔화 개입과 관련해 “우정의 신호”(a signal of friendship)라고 말했다.2일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 뉴저지주 베드민스터에서 워싱턴DC로 복귀하는 전용기 에어포스원에서 미국이 일본의 엔저 방어를 위해 외환시장에 개입한 이유를 묻는 기자들에게 이같이 답했다.트럼프 대통령은 “일본은 엔화가 약세를 보이고 있었고, 약간의 도움이 필요했다. 그리고 우리는 언제나 일본을 위해 존재한다”고 말했다.트럼프의 이번 발언은 일본 정부가 3일 미국과 공동으로 엔화 매수 개입에 나섰다고 공식 발표할 예정인 것으로 알려진 가운데 나왔다.일본 당국은 지난달 31일 뉴욕 외환시장에서 엔화를 매수하고 달러를 매도하는 개입에 나섰다. 이로 인해 달러당 164엔에 육박했던 엔화 가치는 뉴욕장 마감 기준 157.40엔까지 급반등했다. 개입 규모는 6조~7조엔(약 55조~64조원)으로 알려졌다.엔화 반등은 일본 당국의 직접 개입과 함께 스콧 베선트 미국 재무장관과 가타야마 재무상의 잇단 구두 개입이 복합적으로 작용한 결과로 평가된다.로이터통신이 지난달 31일 촬영한 사진에는 베선트 장관의 메모에 ‘엔화 50억~100억 달러 매수’라는 문구가 적혀 있어 미국의 개입 의지를 뒷받침했다.한편 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 개방 문제와 관련해선 이란과 합의에 도달했음을 기자들에게 밝혔다.그는 미국과 이란의 대화가 미국 동부시간 기준 3일 오후 진행될 것이라고 예고했다.아울러 이란 핵 폐기 문제에 대해서도 향후 비핵화 합의가 있을 것이라면서 관련 논의가 진행될 수 있음을 시사했다.