워싱턴DC ‘녹조라테’는 좌파 아닌 트럼프식 부실시공 탓

검 “독립기념일 맞춰 공사 서둔 탓”

‘연못훼손’ 카누 선수 공소기각 요청

백악관 무리한 기소 시도 비판 커져

세줄 요약 미 연방검찰이 워싱턴DC 명소 리플렉팅 풀을 훼손한 혐의로 기소된 전 카누 선수 데이비드 허른에 대해 공소 기각을 법원에 요청했다. 검찰은 손상이 고의가 아니라 독립기념일 전후 급하게 진행된 부실시공 때문일 수 있다고 밝혔고, 트럼프 행정부의 무리한 기소 논란이 커지고 있다. 리플렉팅 풀 훼손 혐의 전 카누 선수 기소

검찰, 고의 파손보다 부실시공 가능성 제기

트럼프의 좌파 반달리즘 주장에 타격 전망

2026-08-03 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 연방 검찰이 워싱턴DC 명소인 인공 연못 ‘리플렉팅 풀’을 고의로 훼손한 혐의로 기소한 전 국가대표 카누 선수 데이비드 허른에 대한 공소 기각을 요청했다.31일(현지시간) AP통신 등에 따르면 제닌 피로 워싱턴DC 연방검사장은 이날 법원에 제출한 20페이지 분량의 서면 자료에서 “허른을 기소한 이후 제공된 정보를 통해 해당 손상이 시공사의 부실시공이었으며, 이는 독립기념일 전후에 열린 ‘아메리카 250’ 기념행사에 맞춰 공사를 서둘러 완료하려 한 결과”라고 밝혔다. 이어 “합리적 의심의 여지 없이 (재물손괴를) 입증하는 건 더욱 어렵다”고 부연했다.앞서 워싱턴DC 연방검찰은 허른이 지난달 19일 리플렉팅 풀에 시공된 바닥 자재를 고의로 뜯어내 1000달러 상당의 피해를 줬다며 재물손괴 혐의로 기소했다. 연방 검찰은 허른이 자신을 제지한 직원에게 적대적인 태도를 보였다며 “사건의 증거가 매우 확실하다”고도 했다. 이에 허른은 자전거를 타고 가다 연못 상태가 궁금해 손을 뻗어 바닥 자재를 만진 것뿐이라며 혐의를 부인해왔다.검찰의 공소 기각 요청은 사실상 허른 측 주장에 손을 들어주는 것으로, 트럼프 행정부는 무리한 기소를 시도했다는 비판을 받게 될 것으로 보인다.트럼프 대통령은 미 독립 250주년을 앞두고 리플렉팅 풀 바닥에 파란색 코팅을 입히는 대대적인 보수 공사를 지시했으나, 공사 직후 연못에 녹조가 발생하자 이를 “좌파들의 반달리즘 때문”이라고 주장해왔다. 그는 이날 트루스소셜에 “그가 무슨 생각을 하는지 모르겠다”며 피로 검사장을 비난했다.