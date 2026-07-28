밥 차려주는 사람도 속았다?... 이란 최고지도자를 둘러싼 CIA와 모사드의 역대급 ‘휴민트’ 총력전 [밀리터리노트]

세줄 요약 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이가 지하 벙커에 숨어든 뒤 CIA와 모사드가 휴민트 작전에 집중했다. 대역과 전령, 종이 쪽지까지 동원한 차단 속에 디지털 추적은 무력화됐고, 제거 이후의 혼란 가능성도 커서 정보당국의 고민이 깊어지고 있다. 모즈타바 은신, 대역과 전령 활용한 차단

CIA·모사드, 사이버 대신 휴민트 총력전

제거 이후 혼란 우려, 실익 두고 고심

이미지 확대 이란의 새 지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이를 찾기 위한 CIA와 모사드의 첩보전을 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 7. 28. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 이란의 새 지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이를 찾기 위한 CIA와 모사드의 첩보전을 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 7. 28. 서울신문

[밀리터리노트 3줄 요약]

● 최고지도자 모즈타바는 식사 수발 인력조차 진짜 여부를 모를 정도로 ‘대역’과 ‘전자기기 전면 중단’을 통한 철저한 베일 작전을 펼치고 있다.

● 최첨단 사이버 도청이 무용지물이 되자 CIA와 모사드는 과거 빈 라덴 추적 때처럼 ‘종이 전령’의 뒤를 쫓는 인적 정보(휴민트) 작전에 집중하고 있다.

● 지도자 제거 후 이란 내 극단주의 발흥이나 정세 혼란 가능성 때문에 정보당국은 은신처를 찾아낸 뒤에도 실익을 두고 깊은 고민에 빠져 있다.

이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 12일(현지시간) 국영TV를 통해 첫 공식 성명을 발표했다. 메시지는 앵커가 대독했으며 그는 모습을 드러내지 않았다. 2026.3.12 타스님 통신 화면 닫기 이미지 확대 보기 이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 12일(현지시간) 국영TV를 통해 첫 공식 성명을 발표했다. 메시지는 앵커가 대독했으며 그는 모습을 드러내지 않았다. 2026.3.12 타스님 통신 화면

이미지 확대 이란 반정부 시위 현장 자료사진. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이란 반정부 시위 현장 자료사진. AP 연합뉴스

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이란의 새 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 부친 알리 하메네이의 폭사 이후 지하 벙커로 숨어든 지 5개월. 휴대전화는커녕 노트북조차 켜지 않는 그를 찾기 위해 미국 중앙정보국(CIA)과 이스라엘 모사드가 사활을 건 ‘휴민트’(HUMINT·인적정보) 총력전에 돌입했다.이번 정보전의 가장 큰 특징은 모즈타바의 철저한 기만전술에 대한 정밀한 대응이다.모사드 중령 출신 아브너 아브라함의 증언에 따르면 현재 모즈타바의 은신처에서 식사를 준비하고 수발을 드는 내부 인력조차 자신들이 모시는 인물이 ‘진짜 모즈타바’인지 알지 못한다.폐쇄회로(CC)TV나 디지털 신호 추적을 완전히 차단한 상태에서 이란 측이 활용하는 카드는 바로 ‘대역’이다. 식사를 전달하는 최측근조차 가짜를 진짜로 믿게 만드는 철저한 정보 차단막을 활용하고 있다.심지어 육성 메시지 공개조차 거부하는 이유는 음성 파일 하나만으로도 녹음 기종, 공간의 울림, 녹음 장소의 미세한 음향 특성 등이 파악돼 위치가 노출될 수 있기 때문이다.위성 사진과 사이버 도청 등이 막힌 상황에서 정보당국이 선택할 수 있는 길은 하나뿐이다. 바로 사람이 직접 뛰는 휴민트 작전이다.모사드 전 부서장 라미 이그라의 분석에 따르면 모즈타바가 외부와 소통하는 유일한 수단은 전령을 통한 ‘쪽지’일 가능성이 매우 높다. 이는 과거 CIA가 알카에다의 수괴 오사마 빈 라덴이 미국의 추적을 따돌리기 위해 쓰던 방식이다.현재 이란 혁명수비대(IRGC) 내부에서도 모즈타바와 직접 연락이 닿는 인물은 단 2~3명에 불과할 정도로 검증이 철저한 것으로 전해졌다. 디지털 기술을 넘어 인공지능(AI)마저 상용화된 21세기에 역설적으로 ‘종이와 전령’이라는 가장 고전적인 방식이 최고 정보기관의 발목을 잡는 셈이다.CIA와 모사드의 진짜 고민은 모즈타바를 ‘찾아낸 이후’에 있다.전직 미 고위 정보 당국자는 “모즈타바를 제거한다고 해서 이란에 친서방적이고 민주적인 정권이 들어선다는 보장이 없다”며 “그를 제거해서 얻을 실익이 무엇인가”라고 했다.즉, 지도부의 머리를 잘라내는 이른바 ‘참수 작전’이 오히려 이란 내부의 극단주의 세력을 자극하거나 더 예측 불가능한 혼란을 야기할 수 있다는 우려가 나온다.결국 CIA와 모사드가 벌이는 총력전은 단순한 ‘제거 작전’을 넘어서는 것으로 볼 수 있다. 이란 핵심 권력층의 내부 균열을 포착하고 차기 이란의 정세를 통제하기 위한 거대한 움직임으로 풀이된다. 지하 벙커 속 ‘유령’이 된 모즈타바를 쫓는 세계 최고 첩보기관의 고민이 당분간 지속될 것으로 관측된다.