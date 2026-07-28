‘인기만점’ 원어민 교사, 아내 죽이고 ‘해외도피’한 전직 경찰이었다…제자가 제보 [월드픽]

20여년간 미제사건 범인, 중국서 송환

10년 넘게 美 15대 지명수배 명단 올라

이미지 확대 미국 연방보안관실의 지명수배 명단에 올라 있던 대니얼 윌리엄스 히어스. 닫기 이미지 확대 보기 미국 연방보안관실의 지명수배 명단에 올라 있던 대니얼 윌리엄스 히어스.

이미지 확대 아동성범죄 및 아내 살해 혐의를 받고 2005년 잠적한 미국의 전직 경찰 대니얼 윌리엄스 히어스가 2026년 7월 23일 중국 베이징에서 미 연방보안관실 등 수사당국 관계자에게 인계돼 송환되고 있다. 미 연방보안관실 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 아동성범죄 및 아내 살해 혐의를 받고 2005년 잠적한 미국의 전직 경찰 대니얼 윌리엄스 히어스가 2026년 7월 23일 중국 베이징에서 미 연방보안관실 등 수사당국 관계자에게 인계돼 송환되고 있다. 미 연방보안관실 인스타그램

이미지 확대 아동성범죄 및 아내 살해 혐의를 받고 2005년 잠적한 미국의 전직 경찰 대니얼 윌리엄스 히어스가 2026년 7월 23일 중국 베이징에서 미 연방보안관실 등 수사당국 관계자에게 인계돼 송환되고 있다. 미 연방보안관실 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 아동성범죄 및 아내 살해 혐의를 받고 2005년 잠적한 미국의 전직 경찰 대니얼 윌리엄스 히어스가 2026년 7월 23일 중국 베이징에서 미 연방보안관실 등 수사당국 관계자에게 인계돼 송환되고 있다. 미 연방보안관실 인스타그램

세줄 요약 아내 살해와 아동성범죄 혐의로 2005년 잠적한 전직 경찰 대니얼 히어스가 중국 상하이에서 원어민 영어 교사로 신분을 숨기고 지내다 제자 제보로 체포됐다. 미중 간 별도 인도조약이 없어 송환이 지연됐지만, 결국 7월 23일 미국으로 넘겨졌다. 전직 경찰, 아동성범죄·아내 살해 혐의로 도피

중국서 영어 교사로 신분 위장, 제자 제보로 검거

미중 외교 공조 끝에 21년 만에 미국 송환

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21년간 미제 사건의 범인이 해외로 도망쳐 신분을 숨긴 채 영어 교사로 일하다 제자의 제보로 법의 심판대에 서게 됐다.미국 폭스뉴스, CBS 등에 따르면 2005년 아동성범죄와 아내 살해 혐의를 받은 뒤 잠적했던 사우스캐롤라이나주 찰스턴 경찰국 소속 전직 경찰 대니얼 윌리엄 히어스(53)가 지난 23일(현지시간) 중국에서 미국으로 송환됐다.그의 첫 범행은 2004년 11월이었다. 노스찰스턴 경찰은 16세 미만 아동 대상 음란행위 혐의로 히어스를 체포했다. 피해자는 그가 가라테 수업에서 만난 소녀였다.그는 보석으로 풀려났으나 직위해제는 피할 수 없었다. 11년 경찰 경력이 끝난 히어스는 건설 일용직으로 일했다.2005년 3월 9일 동일 피해 아동과 관련해 추가 성폭력 혐의가 접수됐고, 같은 달 15일 경찰에 출석하기로 했던 히어스는 변호인에게 “늦을 것 같다”는 통화를 남긴 뒤 나타나지 않았다.그리고 같은 날 오후, 히어스의 어머니는 아들이 경찰에 출석하지 않고 며느리 루디밀라도 출근하지 않았다는 연락을 받고 아들의 집을 찾았다가 며느리의 시신을 발견했다. 히어스의 아내 루디밀라는 안방 침대에서 자던 중 뒤통수에 총상을 입고 숨진 것으로 조사됐다. 사망 추정 시각은 오전 7시에서 정오 사이였다. 이웃들은 히어스가 오후 일찍 집을 나서는 것을 목격했다고 진술했다.히어스의 차량은 멕시코 국경 인근에서 버려진 상태로 발견됐다. 히어스는 영어 외에도 스페인어를 할 줄 알았고, 아내의 모국어인 포르투갈어도 구사해 수사당국은 그가 중남미 모처로 도피했을 것으로 추정했다.2005년 8월 히어스에 대해 미 수사당국은 인터폴 적색수배를 발부했다.히어스의 행적은 오랫동안 묘연했다. 수사당국은 히어스를 2022년 7월까지 15대 지명수배 명단에 올릴 정도로 히어스 사건을 중요하게 취급했다.이후 몇 년간 수사당국은 수많은 히어스 목격 제보를 받았지만, 그 어느 것도 사실로 밝혀지지 않았다.그러다 2018년 9월 10일 라이브5뉴스는 이날 발행된 히어스 관련 기사와 함께 페이스북 메시지를 받았다. 미국에 온 한 중국 여성의 제보였다.제보자는 기사를 읽다가 수배자 명단에 있는 히어스의 사진을 보고 중국에서 자신을 가르쳤던 원어민 교사를 떠올렸다고 한다. 제보자는 “그 선생님은 키도 크고 잘생겨서 여학생들에게 인기가 많았다”면서도 “사생활이 복잡했고 심지어 내 친구에게도 추파를 던진 적이 있었다”고 전했다. 다만 이름은 대니얼 히어스가 아닌 ‘데이비드 윌리엄스’라고 했다.제보를 토대로 수사가 이뤄졌고 같은 해 중국 상하이에서 원어민 영어 강사 ‘데이비드 윌리엄스’로 활동하던 히어스는 중국 공안에 체포됐다.그러나 미국 수사당국은 오랜 기간 히어스의 송환은 물론 체포 여부도 공식적으로 확인받지 못했다. 2018년 당시 연방보안관실은 “국제 파트너들과 전면 공조 중”이라고만 밝혔다.2022년 7월 15대 지명수배 명단에서 히어스를 제외했을 때도 연방보안관실은 그의 중국 내 구금 등이 아닌 다른 지명수배자를 넣기 위해서라고만 언급했다. 중국 당국이 히어스를 체포한 이유도 알려지지 않았다.2023년 한 매체는 상하이 구치소에 있는 히어스와 짧은 화상 인터뷰를 진행했다. 당시 인터뷰에서 히어스는 “혐의를 해소하고 싶다. 나는 무죄”라면서 미국으로 돌아가고 싶다고 밝혔다.이후에도 히어스의 미국 송환은 지지부진했다. 미중은 서로 범죄인인도조약을 맺지 않았기 때문에 히어스의 미국 송환에는 별도의 외교적 노력이 필요했다.결국 지난해 12월 히어스 송환이 가시화됐고, 미 수사당국은 지난 7월 23일 중국 측으로부터 히어스의 신병을 인계받아 미국행 비행기에 올랐다.미 연방보안관이 공개한 신병 인수인계 사진에는 비행기에 오르기 전 수사 관계자들이 파란색 상의를 입은 남성(히어스)을 연행하는 모습이 담겨 있었다.미 연방보안관실은 중국 공안부, 국무부 외교안보국, 법무부 국제업무국, 연방수사국이 이번 수사에 “중추적인 역할을 했다”고 밝혔다.