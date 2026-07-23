美 하원, 국방수권법안서 韓 조선협력 필요성 강조

주한미군 감축 견제도… 본회의 가결

세줄 요약 미 하원이 내년도 국방수권법안을 통과시키며 주한미군을 2만8500명 이하로 줄이거나 전작권 전환을 서두르는 것을 제한했다. 또 미국 조선 역량 강화를 위해 한국과의 조선협력 확대 필요성을 처음 명시해 의미를 더했다. 주한미군 감축 제한과 전작권 전환 견제

한국과의 조선협력 필요성 첫 명시

외국 조선소 전투함 건조 제한 포함

2026-07-24 10면

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주한미군 감축을 견제하고 한국과의 조선 협력 필요성을 강조하는 내용이 포함된 미국의 내년도 국방수권법안(NDAA)이 22일(현지시간) 연방 하원을 통과했다.NDAA는 미국의 국방 예산 지출과 정책을 승인하는 연례 법안으로, 이날 하원 본회의에서 찬성 216표·반대 212표로 가결됐다. 법안에 따른 2027회계연도 국방예산은 1조 1500억 달러(약 1700조 2700억원) 규모다.이번 NDAA는 주한미군 숫자를 2만 8500명 이하로 감축하거나 한미 연합사령부의 전시작전통제권을 한국군 주도로 전환하는 것을 제한했다. 감축 목적의 예산 사용을 제한해 주한미군 감축을 저지할 견제 장치를 강화한 것이다.아울러 미국의 조선 역량 및 인력양성을 위해 한국과의 조선협력을 확대할 필요성에 대한 언급이 이번 NDAA에 처음 포함됐다. 이같은 내용은 국방장관에게 당부하는 ‘의회의 인식’ 부분에 들어갔다. ‘의회의 인식’은 법 조문과 달리 법적 구속력은 없지만, 의회 내 기류와 향후 정책 방향을 보여준다는 점에서 의미가 크다.다만 NDAA에는 외국 조선소에서의 전투함 건조를 막는 조항도 들어갔다. 해당 조항은 예산 사용 금지 대상으로 ‘전투함’을 명시했는데, 지원함 등 보조함의 해외 건조는 막지 않은 것으로 해석될 수 있어 우리 조선업계에는 긍정적일 수 있다는 해석도 나온다.