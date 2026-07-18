결혼 첫날밤 女하객 성폭행, 38세 신랑 체포… “DNA 일치” 美경찰 확인

세줄 요약 미국 펜실베이니아주에서 38세 신랑이 결혼식 첫날밤 하객을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 피해 여성은 동의 없는 키스 뒤 정신을 잃었고, 다음날 알몸으로 깨어났다고 주장했다. 경찰은 신랑의 구강 DNA가 피해자와 일치한다고 밝혔다. 결혼식 첫날밤 하객 성폭행 혐의로 신랑 기소

피해 여성, 동의 없는 키스 뒤 정신 잃었다고 주장

경찰, 구강 DNA와 피해자 DNA 일치 확인

이미지 확대 결혼식 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF 닫기 이미지 확대 보기 결혼식 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF

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미국에서 30대 신랑이 결혼식 첫날밤 한 가정집에서 여성 하객을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.지난 16일(현지시간) 펜실베이니아주 지역 매체 WHTM 등 보도에 따르면 켄터키주에 거주하는 38세 남성 재커리 프라우티는 이날 강간 등 혐의로 기소됐다.성폭행 피해를 주장하는 여성 A씨는 고소장에서 지난해 10월 16일 사건이 벌어졌다고 설명했다.그날 프라우티의 결혼식에 참석한 A씨는 다른 하객들과 함께 펜실베이니아주 게티즈버그의 한 주택에서 하룻밤을 묵을 예정이었다.다른 사람들이 모두 잠든 후 A씨는 프라우티와 단둘이 소파에 앉아 있게 됐는데, 그가 동의 없이 키스를 했다는 게 A씨의 주장이다.A씨가 침실로 들어가자 프라우티가 따라 들어갔고 어느새 A씨는 정신을 잃었다. 또 다음날 아침 눈을 떴을 때 A씨는 알몸 상태였고 옷은 침실 바닥에 흩어져 있었다고 한다.A씨는 이 일을 경찰에 신고하고 인근 병원으로 가 성폭행 검사를 받았다.현지 경찰은 프라우티의 구강에서 DNA를 채취해 검사한 결과 A씨에게서 검출된 DNA와 일치하는 것을 확인했다.체포됐던 프라우티는 현재 5만 달러(약 7450만원)의 보석금을 내고 석방된 상태로 재판을 준비하고 있다. 예비 심리는 다음달 12일에 열릴 예정이다.