20년 만에 갈라선 자선 동맹…버핏, 게이츠재단 기부 중단

연례 기부 대상서 첫 제외 발표

“가족재단에만 보유 주식 넘길 것”

‘성범죄’ 엡스타인 파일이 결정적

이미지 확대 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 AP 연합뉴스

세줄 요약 버핏이 빌 게이츠와 20년간 이어온 자선 동맹을 끝내고, 남은 버크셔해서웨이 주식을 2034년까지 가족 재단 4곳에만 기부하겠다고 밝혔다. 과거 85% 지분을 게이츠재단에 맡기겠다고 했던 계획도 사실상 철회됐고, 최근 엡스타인 관련 논란이 배경으로 거론된다. 버핏, 게이츠재단 기부 중단 발표

남은 버크셔 주식, 가족 재단 4곳에만 기부

엡스타인 논란 속 파트너십 해체

2026-07-16 13면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국의 전설적인 투자자 워런 버핏(오른쪽) 버크셔해서웨이(이하 버크셔) 이사회 의장이 빌 게이츠(왼쪽) 마이크로소프트(MS) 창업자와의 20년 자선 동맹에 종지부를 찍었다.버크셔는 14일(현지시간) 발표한 연례 기부 계획 성명을 통해 버핏 의장이 보유한 남은 주식 전량을 2034년까지 가족 재단에만 기부하겠다고 밝혔다. 기부 대상은 사별한 부인의 이름을 딴 수전 톰슨 버핏 재단과 세 자녀가 이끄는 셔우드·하워드 G. 버핏·노보 재단 등 총 4곳이다.버핏 의장은 성명에서 “내 목표는 앞으로 8년 안에 보유한 버크셔 주식을 모두 처분하는 것”이라며 “언제 세상을 떠날지는 예측할 수 없지만, 나머지 주식은 어떤 방식으로든 이 4개 재단에 전량 기부될 것”이라고 못 박았다. 포브스에 따르면 순자산이 1500억 달러(약 225조원)에 달하는 버핏 의장은 과거에도 재산의 99% 이상을 사회에 환원하겠다고 수차례 공언한 바 있다.1991년 처음 인연을 맺은 버핏과 게이츠는 기업 경영에 대한 깊은 신뢰를 바탕으로 만남을 이어오며 ‘평생의 단짝’으로 불려 왔다. 이후 버핏 의장은 2006년 6월 자산의 85%를 게이츠 재단에 위탁 기부하겠다고 발표하며 큰 화제가 됐다. 그러나 이번 연례 기부 명단에서 게이츠 재단이 배제되면서 양측의 파트너십도 완전히 해체됐다.뉴욕타임스(NYT) 등 주요 외신은 버핏의 이번 결정이 최근 폭로된 ‘제프리 엡스타인 파일’과 직접적인 관련이 있다고 보도했다. 주변 인물 평판 등 리스크 관리에 철저한 버핏의 엄격한 신념이 이번 기부 철회로 이어졌다는 분석이다. 앞서 게이츠는 미성년자 성범죄로 유죄 판결을 받은 앱스타인과 수차례 긴밀히 연락을 주고받은 사실이 드러난 바 있다.