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트럼프, 이번엔 워싱턴DC 한복판서 레이싱

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 앞에서 열린 ‘인디카’ 자동차 경주대회 ‘프리덤 250 그랑프리’ 사전 시연 행사에서 자신의 이름이 적힌 레이싱 헬멧을 선물 받은 뒤 환하게 웃고 있다. 미 건국 250주년을 기념하는 이번 대회는 다음 달 22∼23일 워싱턴DC 대표 도로인 펜실베이니아 애비뉴에서 열린다.

워싱턴DC 로이터 연합뉴스