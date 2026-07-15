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트럼프, 이번엔 워싱턴DC 한복판서 레이싱

입력 2026-07-15 00:33
수정 2026-07-15 00:33
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트럼프, 이번엔 워싱턴DC 한복판서 레이싱
트럼프, 이번엔 워싱턴DC 한복판서 레이싱 도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 앞에서 열린 ‘인디카’ 자동차 경주대회 ‘프리덤 250 그랑프리’ 사전 시연 행사에서 자신의 이름이 적힌 레이싱 헬멧을 선물 받은 뒤 환하게 웃고 있다. 미 건국 250주년을 기념하는 이번 대회는 다음 달 22∼23일 워싱턴DC 대표 도로인 펜실베이니아 애비뉴에서 열린다.
워싱턴DC 로이터 연합뉴스


도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 앞에서 열린 ‘인디카’ 자동차 경주대회 ‘프리덤 250 그랑프리’ 사전 시연 행사에서 자신의 이름이 적힌 레이싱 헬멧을 선물 받은 뒤 환하게 웃고 있다. 미 건국 250주년을 기념하는 이번 대회는 다음 달 22∼23일 워싱턴DC 대표 도로인 펜실베이니아 애비뉴에서 열린다.

워싱턴DC 로이터 연합뉴스

2026-07-15 12면
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