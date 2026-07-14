닫기 이미지 확대 보기

트럼프, 이번엔 워싱턴DC 한복판서 레이싱

도널드 트럼프(가운데) 미국 대통령이 13일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 앞에서 열린 ‘인디카’ 자동차 경주대회 ‘프리덤 250 그랑프리’ 사전 시연 행사에서 연설을 하고 있다. 미 건국 250주년을 기념하는 이번 대회는 다음 달 22∼23일 워싱턴DC 대표 도로인 펜실베이니아 애비뉴에서 열린다.

워싱턴 UPI 연합뉴스