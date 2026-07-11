[속보] 트럼프 “이란이 내 암살 시도하면 철저히 몰살·파괴”

세줄 요약 트럼프, 이란 암살 시도 땐 1000기 미사일과 추가 타격으로 전역 몰살·파괴 경고했다. 휴전 종료도 공식화하며 미·이란 강대강 대치가 심화했다. 트럼프, 이란 암살 시도 시 대규모 보복 경고

1000기 미사일 장전·추가 타격 가능성 주장

이란과 휴전 종료 공식화, 긴장 고조

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 자신을 겨냥한 암살 시도가 있을 경우 대규모 군사 보복을 가하겠다고 경고했다.트럼프 대통령은 10일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “이란 정부가 여러 차례 공언해온 위협대로 현직 미국 대통령, 즉 나를 암살하거나 암살을 시도할 경우 1000기의 미사일이 이미 이란을 겨냥해 장전돼 있으며 수천기가 즉시 뒤따를 것”이라고 밝혔다.그는 “명령은 이미 내려졌으며 미군은 1년간, 필요하면 연장도 가능한 기간 동안 완전히 몰살하고 이란 전 지역을 완전히 파괴할 준비와 의지, 능력을 갖추고 있다”고 했다.앞서 트럼프 대통령은 지난 8일 자신이 이란의 암살 대상 명단 1순위라고 주장했다. 그는 북대서양조약기구(NATO) 정상회의를 마치고 튀르키예에서 미국으로 돌아오는 과정에서 전용기를 갈아탔는데, 이 역시 이란의 암살 위협을 의식한 조치가 아니냐는 관측이 나왔다.트럼프 대통령은 이날 이란과의 휴전 종료도 공식화했다. 다만 이란도 ‘항복은 없다’고 맞서면서 미국과 이란의 강대강 대치 국면이 조성됐다.