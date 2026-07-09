美민주 상원의원 후보, 성폭행 스캔들로 낙마

‘메인주 맘다니’ 플래트너 사퇴

경합주 악재… 선거 전략 차질

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세줄 요약 미국 메인주에서 민주당 상원의원 후보 그레이엄 플래트너가 성폭행 의혹이 불거진 뒤 자진 사퇴했다. 그는 기득권 타파를 내세운 정치 신인이었지만, 전 연인의 실명 증언이 공개되며 여론이 급속히 악화됐다. 이번 낙마는 상원 다수당을 노리는 민주당의 중간선거 전략에도 부담이 될 전망이다. 메인주 민주당 상원 후보 플래트너 사퇴

성폭행 의혹 제기 뒤 여론 급속 악화

민주당 중간선거 전략에 타격 우려

2026-07-10 10면

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미국 중간선거 최대 승부처 중 하나인 메인주에서 민주당 후보가 성폭행 스캔들로 낙마하면서 전체 선거판에 끼칠 영향에 미 정가의 이목이 쏠리고 있다.AP 통신 등에 따르면 메인주 민주당 상원의원 후보로 출마했던 그레이엄 플래트너가 8일(현지시간) 자진 사퇴 의사를 밝혔다.해병대원이자 굴 양식업자 출신인 40대 정치 신인 플래트너는 ‘기득권 타파’와 ‘노동자 중심의 정치’를 외치며 조란 맘다니 뉴욕시장에 빗대 ‘메인주의 맘다니’로 불렸다.하지만 지난 6일 정치매체 폴리티코가 플래트너 전 연인의 실명 증언을 바탕으로 성폭행 의혹을 제기하며 논란의 중심에 섰다. 앞서 72%의 득표율로 본선(중간선거) 후보로 선출됐지만, 이같은 치부가 드러나면서 여론은 급속히 악화됐다. 플래트너는 해당 의혹을 부인했지만 민주당 지도부는 일제히 등을 돌렸다.결국 플래트너는 이날 소셜미디어에 올린 영상으로 사퇴 의사를 밝혔다. 그는 제기된 의혹이 모두 거짓이라며 “기득권 세력이 우리에게 구조적인 압력을 가하기 위해 공작을 벌인 것”이라고 주장했다.이번 스캔들은 중간선거 판도에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다. 현재 연방 상원은 공화당(53석)이 민주당(47석)보다 6석 많은 의석으로 다수당 지위를 차지하고 있다. 민주당은 11월 중간선거에서 공화당이 차지하고 있는 4석을 탈환해 다수당으로 올라서는 게 목표인데, 탈환 가능성이 있는 경합주로 분류했던 메인주에서 유력 후보가 낙마하며 전략에 차질이 생겼다. 공화당은 메인주 상원의원 후보로 현역인 수전 콜린스를 내세우고 있다.월스트리트저널(WSJ)은 “플래트너 스캔들과 사퇴는 공화당이 장악하고 있는 상원 다수당 지위를 되찾으려는 민주당의 시도를 위태롭게 만들었다”며 “민주당이 메인주에서 패배할 경우 과반수 확보는 훨씬 더 어려워질 것”이라고 진단했다.