트럼프 “대이란 해상봉쇄 재개할 수 있다”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

트럼프 “대이란 해상봉쇄 재개할 수 있다”

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-07-08 22:58
수정 2026-07-08 23:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 호르무즈 해협 봉쇄 재개 가능성 언급
  • 미군 공습과 이란 보복으로 긴장 고조
  • 나토 회의서 이란 강경 대응 시사
이미지 확대
도널드 트럼프 미 대통령이 8일 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구)나토) 회담에서 마르크 뤼터 나토 사무총장과 회담하고 있다. 2026.07.08. 앙카라 AP 뉴시스
도널드 트럼프 미 대통령이 8일 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구)나토) 회담에서 마르크 뤼터 나토 사무총장과 회담하고 있다. 2026.07.08. 앙카라 AP 뉴시스


도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 호르무즈 해협 봉쇄를 다시 시행할 수 있다고 밝혔다.

CNN 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO) 정상회의에서 “우리는 봉쇄를 다시 할 수 있다”면서 “봉쇄는 이란에게만 있을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령의 이같은 발언은 미국과 이란이 재차 충돌하며 지정학적 불안이 고조된 가운데 나왔다.

앞서 미군 중부사령부는 이란이 전날 호르무즈 해협을 지나던 유조선들을 공격한 데 대한 대응으로 이란 내 80여개 표적을 공습했다.

이에 이란은 쿠웨이트와 바레인 등에 있는 미군 시설 85곳을 보복 타격했다.

트럼프 대통령은 이날 정상회의에서 마르크 뤼터 나토 사무총장과 만나 이란과 체결한 종전 양해각서(MOU)가 “끝난 것 같다”며 “그들과 거래하고 싶지 않다”고 말했다.

이어 열린 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 양자 회담에서는 “어젯밤에 우리는 그들에게 강한 공격을 가했다”면서 “아마도 오늘 이란을 강하게 타격할 것”이라고 말했다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이란이 공격한 미군 시설 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로