건강식 아니었어?…설사병 유발에 미국서 ‘샐러드 주의보’

세줄 요약 미국에서 샐러드와 생과일을 통해 옮는 사이클로스포라증 확진이 빠르게 늘었다. CDC는 17개 주에서 145건, 입원 환자 20명 이상을 확인했다. 허브와 베리류가 주요 감염 경로로 지목됐고, 여름철에는 생식 섭취가 늘어 주의가 필요하다. 미국서 샐러드·생과일 통한 기생충 감염 급증

CDC, 17개 주 145건 확인·입원 환자 20명 이상

허브류·베리류 주요 경로, 세척과 위생 강조

이미지 확대 블루베리 라즈베리 딸기 아보카도 샐러드. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 블루베리 라즈베리 딸기 아보카도 샐러드. 123rf

이미지 확대 심한 설사병을 일으키는 기생충 사이클로스포라(원포자충)의 난포. 미국질병통제예방센터(CDC) 제공 닫기 이미지 확대 보기 심한 설사병을 일으키는 기생충 사이클로스포라(원포자충)의 난포. 미국질병통제예방센터(CDC) 제공

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미국에서 샐러드 등 생채소나 생과일로 만든 음식에 대한 불안감이 커지고 있다.설사병을 유발하는 기생충 확진 사례가 급격히 늘고 있기 때문이다.미국 CNN에 따르면 미국 질병통제예방센터(CDC)는 5월 1일부터 6월 16일 사이 17개 주에서 145건의 사이클로스포라(원포자충) 확진 사례가 보고됐다고 밝혔다. 이 중 입원 치료를 받는 환자도 최소 20명에 달했다.사이클로스포라증(원포자충증)은 사람의 대변에 서식하는 단세포 기생충에 의해 발생하는 질병이다. 대변에 오염된 물을 농사에 끌어다 쓰면 농작물이 오염된다.감염되면 장기간 지속되는 매우 심한 설사 증상과 식욕 부진, 미열이 나타난다. 오염된 음식을 섭취한 뒤 이틀에서 14일 사이에 발병한다.CDC는 여름철에 해당 확진자 수가 증가하는 것은 일반적이지만, 몇몇 주에서는 유난히 급격한 증가세를 보이고 있다고 설명했다.미시간주의 경우 통상 연간 약 50건의 확진 사례가 나오는데, 주 보건부에 따르면 최근 9일 동안 7개 카운티에 걸쳐 최소 170건이 보고됐다. 미시간주의 수치는 CDC 집계에 포함되지 않은 것으로 보인다.뉴욕주(뉴욕시 제외)는 5월 1일 이후 107건이 발생했다. 뉴욕주에서는 통상 연간 500~700건이 나온다고 주 보건부가 밝혔다.이번 확진 사례에서 특정 식품이 지목되지는 않았지만 대체로 크게 두 갈래의 식품이 주요 감염 경로로 꼽힌다.하나는 바질, 고수처럼 샐러드에 넣거나 고명처럼 얹는 허브류이고, 다른 하나는 딸기, 블루베리 등 베리류다.이 기생충은 고열에 약하기 때문에 조리를 하면 대체로 문제가 없다. 그러나 날이 더워지는 여름에는 익히지 않는 음식을 찾는 경우가 많아지면서 감염 가능성이 커지는 것이다.앨라배마 대학교 감염병 명예교수인 데이비드 프리먼 박사는 신선한 농산물을 꼼꼼히 씻는 것이 중요하다고 당부했다.프리먼 박사는 “물로 충분히 씻기만 해도 농산물에 남아 있는 병원체를 확실히 제거할 수 있다”면서 “손과 주방 조리대, 도마, 칼 등을 꼼꼼히 씻는 것도 중요하다”고 강조했다.다만 일반 물티슈 정도로는 병원체를 죽이지 못한다면서 비누와 물로 손을 꼼꼼히 씻은 뒤 알코올 성분의 손소독제를 추가로 사용하는 것이 더 안전하다고 설명했다.그는 “증상이 나타나면 게토레이 등의 음료로 수분과 전해질을 보충하는 것이 중요하다”면서 “설사가 매우 심하고 열도 있다면 곧바로 병원 진료를 받는 것이 좋다”고 조언했다.