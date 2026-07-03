휘발유 동난 세계 최대 원유국… 중장비 대신 맨손으로 잔해 파헤쳐

베네수엘라 강진 일주일

이미지 확대 지난달 30일(현지 시간) 베네수엘라 카라바예다에서 주민들이 지진으로 무너진 건물 잔해 더미 위를 지나가고 있다. 호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 지난달 24일 발생한 연쇄 강진으로 지금까지 사망자 숫자는 1천943명으로 늘었다고 밝혔다. 2026.07.01.

AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 지난달 30일(현지 시간) 베네수엘라 카라바예다에서 주민들이 지진으로 무너진 건물 잔해 더미 위를 지나가고 있다. 호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 지난달 24일 발생한 연쇄 강진으로 지금까지 사망자 숫자는 1천943명으로 늘었다고 밝혔다. 2026.07.01.

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세줄 요약 세계 최대 원유 매장국 베네수엘라가 휘발유 부족 탓에 지진 피해 현장에서 굴착기 대신 삽과 맨손으로 잔해를 치우고 있다. 부실 공공주택 붕괴, 공무원 절도, 미흡한 재난 대응이 겹치며 민심도 악화됐다. 의료진은 실제 사망자가 발표치의 3배를 넘을 수 있다고 봤다. 휘발유 부족으로 중장비 가동 중단, 구조 지연

맨손·삽으로 잔해 제거, 생존자 수색 지속

부실 공공주택 붕괴와 공무원 절도, 민심 악화

2026-07-03 12면

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세계 최대 석유 매장량을 보유한 베네수엘라가 휘발유 부족으로 중장비 대신 맨손으로 잔해를 파헤치며 생존자를 찾고 있다고 CNN이 1일(현지시간) 보도했다.강진 발생 일주일째를 맞은 베네수엘라 현지의 구조 작업은 더디기만 하다. 무너진 건물 잔해를 치우기 위해서는 굴착기 등 중장비가 동원되어야 하지만, 연료 부족으로 가동하지 못하고 있다. 이 때문에 구조대원과 주민들은 곡괭이와 삽, 맨손으로 콘크리트 잔해를 치우며 한 사람의 생명이라도 더 구하기 위해 고군분투하고 있다.베네수엘라는 원유 매장량이 약 3030억 배럴로 세계 1위이지만, 정치적 불안과 경제난이 계속되며 인프라 투자가 제대로 이뤄지지 않아 실제 원유 생산량은 크게 부족하다. 대부분 정제가 까다로운 초중질유라는 특성과 과거 국유화 조치도 생산량 급감의 원인으로 지목된다.아울러 좌파 대중영합주의와 강경한 반미주의가 결합한 ‘차비스모’ 집권 기간 지어진 부실한 공공주택이 이번 지진 피해를 키웠다는 지적도 나온다. 2011년부터 우고 차베스 전 대통령이 무상 공급한 71~82㎡ 면적의 서민주택 526만채가 베네수엘라 전역에 건설됐는데, 특히 193채가 있던 차베스 마을은 이번 지진으로 대부분 모래성처럼 무너졌다.정부의 무능한 재난 대응에 주민들의 불만은 커지고 있다. 지진 피해 현장을 방문한 델시 로드리게스 임시 대통령을 마주한 한 주민은 “꺼지라”고 야유하기도 했다. 설상가상으로 피해 잔해 속에서 귀중품을 훔친 공무원 4명이 체포되며 가뜩이나 성난 민심에 불을 질렀다.베네수엘라 정부가 피해 발표에 미온적임에도 이날 기준 전날보다 352명 증가한 2295명의 사망자가 집계됐다. 영안실에서 하루 약 400구의 시신을 처리하는 의료진은 “실제 사망자 수는 3배 이상일 것”이라고 밝혔다.사망자가 계속 늘어나는 가운데 베네수엘라 정부는 이날 오후 6시부터 일주일간의 국가 애도 기간을 선포했다.