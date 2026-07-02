트럼프, 출생시민권 패소하자 ‘임신부 입국 금지’ 검토

대법 판결 우회해 원정 출산 차단

오글스 하원의원, 법안 발의 예고

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 카타르로부터 선물받은 새 대통령 전용기(에어포스원)에 탑승하기 전 기자들의 질문에 답하고 있다. 미 정가와 언론에서는 새 전용기에 대해 외국 정부가 미 대통령에게 제공한 역대 최대 규모 선물이라며 윤리적 문제가 지적되고 있다.

AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 카타르로부터 선물받은 새 대통령 전용기(에어포스원)에 탑승하기 전 기자들의 질문에 답하고 있다. 미 정가와 언론에서는 새 전용기에 대해 외국 정부가 미 대통령에게 제공한 역대 최대 규모 선물이라며 윤리적 문제가 지적되고 있다.

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세줄 요약 미 연방대법원이 트럼프의 출생시민권 제한 행정명령을 위헌으로 판단하자, 백악관과 강경 이민파가 외국인 임신부 입국 금지와 원정 출산 사기 수사 확대를 대안으로 검토했다. 공화당 의원도 관련 법안을 준비하며 논란이 커졌다. 대법원 위헌 판결 뒤 우회책 검토

외국인 임신부 입국 금지안 거론

원정 출산 수사·기소 확대 추진

2026-07-03 12면

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미 연방대법원이 도널드 트럼프 대통령의 출생시민권 제한 행정명령에 대해 위헌 판결을 내린 가운데, 트럼프 대통령이 원정 출산을 막기 위해 외국인 임신부 입국 금지를 검토하고 있다고 1일(현지시간) 액시오스·폴리티코 등이 보도했다.트럼프 대통령은 대법원 판결 이후 보좌진과 핵심 지지층 ‘마가’(미국을 다시 위대하게)로부터 출생시민권을 제한할 수 있는 다른 조치를 제안받아 검토 중인 것으로 알려졌다. 백악관 관계자에 따르면 참모들은 원정 출산에 연루된 단체나 개인, 이미 미국에 체류 중인 여성들을 사기 혐의로 기소하는 것부터 임신부 입국을 전면 금지하는 것까지 다양한 방안을 논의한 것으로 전해졌다.전날 트럼프 대통령 측근이자 강경 이민 정책을 설계한 스티븐 밀러 백악관 부비서실장은 폭스뉴스 인터뷰에서 “이제 누가 미국에 들어오는지를 매우 신중하게 고려해야 한다. 사람들이 미국 땅에서 아기를 낳기 위해 오고, 그 아기는 평생 시민권을 갖게 될 가능성 때문”이라며 “트럼프 행정부는 외국인 임신부 입국 금지를 심도 있게 검토할 것”이라고 밝혔다.트럼프 행정부와 측근은 대법원 판결을 우회하기 위해 발 빠르게 대응하고 있다. 미 법무부는 이날 검사들에게 국토안보부와 협력해 원정 출산 사기 사건에 대한 수사와 기소를 우선시할 것을 촉구하는 내용의 공문을 엑스에 공개했다. 트럼프 대통령이 트루스소셜에 “의회는 출생시민권 제도 폐지를 위한 작업에 착수해야 한다”고 남기자 공화당 소속 앤디 오글스 테네시주 하원의원은 시민권자나 영주권자가 아닌 임신부의 입국을 금지하는 ‘앵커스 어웨이’(Anchors Away) 법안을 발의할 것이라고 밝혔다. 오글스 의원은 “대법원이 미국을 배신했다”고 성토했다.이에 케이티 오코너 전미여성법률센터 연방 낙태정책 담당 선임이사는 액시오스와의 인터뷰에서 외국인 임신부 입국 금지에 대해 “임신 정보를 연방정부 등에 제출해야 할 수 있다”며 “매우 위험한 발상”이라고 비판했다.