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美정부, 앤트로픽 AI ‘미토스’ 수출 통제 해제

조희선 기자
조희선 기자
입력 2026-07-02 00:26
수정 2026-07-02 00:26
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안보 사유 제재 18일 만에 철회

미국 정부가 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 초고성능 AI 모델 ‘미토스5’와 파생 모델 ‘페이블5’에 대해 내렸던 수출 통제 조치를 해제했다. 국가 안보 위험을 이유로 이들 모델에 대한 수출을 금지한 지 18일 만이다.

앤트로픽은 지난달 30일(현지시간) 엑스를 통해 미 상무부로부터 미토스5와 페이블5에 대한 수출 통제를 해제했다는 통보를 받았다고 밝혔다. 앤트로픽은 1일부터 서비스를 재개한다고 덧붙였다.

로이터통신에 따르면 하워드 러트닉 상무장관은 앤트로픽에 보낸 서한에서 수출 통제 조치가 철회됐음을 통보하며, 향후 정부에 대한 협조와 보고를 주문했다. 그러면서도 러트닉 장관은 “상황이 바뀌거나 앤트로픽이 약속을 준수하지 않을 경우 이번에 내린 결정을 재평가할 권리를 보유한다”고 강조했다.

상무부는 지난달 12일 이용자들이 일명 ‘탈옥’을 통해 앤트로픽의 안전장치를 우회할 수 있다며 외국인이 이들 모델에 접속할 수 없도록 하는 수출 통제 지침을 내린 바 있다. 미국은 특히 중국, 러시아, 기타 우려 국가의 군사 정보 기관에 의해 오용될 가능성을 우려해 새로 출시된 AI 모델에 대한 감독을 강화하고 있다.

조희선 기자
2026-07-02 12면
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