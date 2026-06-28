‘72시간 골든타임’ 지났는데 구급차 세 대뿐… 국민 분노 확산

베네수엘라 공공서비스 태부족

이미지 확대 26일(현지시간) 소셜미디어에 공개된 영상에 연쇄 지진으로 무너진 베네수엘라 라과이라의 한 건물 잔해에서 신생아가 구조되는 모습이 담겼다.

라과이라 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일(현지시간) 소셜미디어에 공개된 영상에 연쇄 지진으로 무너진 베네수엘라 라과이라의 한 건물 잔해에서 신생아가 구조되는 모습이 담겼다.

라과이라 AFP 연합뉴스

이미지 확대 26일(현지시간) 종교단체 관계자들이 지진 피해 주민들에게 구호 식량을 나눠주고 있는 모습.

라과이라 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일(현지시간) 종교단체 관계자들이 지진 피해 주민들에게 구호 식량을 나눠주고 있는 모습.

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세줄 요약 베네수엘라 연쇄 강진 사망자가 나흘 만에 1430명을 넘었고 실종자도 급증했다. 72시간 골든타임이 지난 데다 여진이 이어져 수색이 난항이다. 허가증 제한과 구급차 3대, 바닥난 의료물품이 구조와 치료를 더 늦추고 있다. 사망자 1430명 돌파, 실종자도 급증

72시간 골든타임 경과, 여진 속 수색 난항

구급차 3대·의료물품 부족, 치료 지연

2026-06-29 12면

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베네수엘라에서 연쇄 강진이 발생한 지 나흘째로 접어든 가운데 사망자가 1400명을 넘어섰다. 생존자 구조의 ‘골든타임’으로 여겨지는 72시간이 이미 지난 데다, 정부의 재난 대응 역량마저 턱없이 부족해 피해 규모는 걷잡을 수 없이 불어날 것으로 예상된다.27일(현지시간) AP·AFP통신 등에 따르면 호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 지난 24일 발생한 연쇄 강진으로 인한 사망자가 이날까지 1430명으로 집계됐다고 밝혔다. 전날 집계된 920명에서 하루 새 500명 넘게 급증한 수치다. 비공식 실종자 규모도 가파르게 늘고 있다. 외신에 따르면 이날 오전 기준 민간 웹사이트에 신고된 실종자 수는 최소 6만 8900여명에 달했다.현지 주민들과 구조대원들이 실낱같은 희망을 붙잡고 생존자 수색에 매진하고 있지만, 끊이지 않는 여진으로 구조 작업은 난항을 겪고 있다. 당국에 따르면 첫 지진 이후 지금까지 430여차례의 여진이 이어졌으며, 이날도 아라과주 인근에서 규모 4.8의 지진이 감지됐다.정부의 미숙한 현장 통제가 구조를 되레 지연시키고 있다는 지적도 나온다. 당국은 식량과 물, 의약품을 실은 차량이 지진 피해가 집중된 라과이라 지역으로 몰리며 고속도로가 마비되자 공식 허가증 소지자만 진입하도록 제한했다. 하지만 허가증 발급이 늦어지면서 오히려 구조 작업에 차질을 빚고 있는 것으로 전해졌다.무너진 의료 환경 탓에 간신히 구출된 생존자들조차 제때 치료를 받지 못하는 실정이다. 뉴욕타임스에 따르면 라과이라주 공립 병원 3곳 중 2곳이 운영을 중단했고, 나머지 한 곳도 환자가 넘쳐나는 데다 기본 의료 물품마저 바닥난 상황이라고 비영리 단체인 ‘베네수엘라 의사 연합’의 하이메 로렌조 박사가 전했다. 로렌조 박사에 따르면 수도 카라카스 광역권을 담당하는 공공 구급차도 단 세 대뿐이다.CNN은 “정부의 공공 서비스에 대한 투자 부족으로 인해 병원, 전기, 수도 등 국가 기반 시설이 이번 지진과 같은 재난에 대처할 준비가 제대로 돼 있지 않다”며 피해가 눈덩이처럼 커질 수밖에 없는 구조적 원인을 지적했다.참혹한 폐허 속에서도 기적 같은 생환 소식은 들려오고 있다. 생후 9개월된 아기가 미국 구조대원에 의해 구조된 모습이 엑스를 통해 공개됐고, 엘살바도르 구조팀은 무너진 건물 잔해에서 15세 소녀와 반려견을 구조했다. 델시 로드리게스 임시 대통령은 엑스를 통해 라과이라주 카라바예다에서 3일 넘게 잔해에 갇혀 있던 11세 소년이 무사히 구조됐다고 전하면서 “지금 이 순간, 모든 생명은 베네수엘라 희망의 원천”이라고 강조했다.국제사회의 구호 손길도 이어지고 있다. 당국에 따르면 이날까지 미국, 멕시코, 브라질, 엘살바도르, 프랑스 등 20여개국에서 구조대원 2740여명이 구조 작업을 위해 현지에 도착했다. 미국은 앞서 1억 5000만 달러(약 2307억원) 규모의 원조를 약속한 데 이어 조만간 수억 달러 규모의 추가 지원책을 발표할 예정이다.