트럼프 “베네수엘라 기꺼이 돕겠다”… 중남미도 지원 약속

美, 현지에 구조·의료진·물자 급파

수감된 마두로 “믿음·규율로 극복”

李대통령 “피해자·유족 깊은 위로”

세줄 요약 베네수엘라에서 연쇄 강진이 발생해 대규모 인명 피해가 우려되자 미국이 즉각 지원에 나섰다. 트럼프 대통령은 구조 준비를 지시했고, 국무부는 수색·구조팀과 의료진, 구호물자를 투입했다. 중남미 국가들도 장비와 인력을 보내며 힘을 보탰고, 이재명 대통령은 피해자와 유가족에게 위로를 전했다. 베네수엘라 연쇄 강진, 대규모 피해 우려

미국, 구조팀·의료진·구호물자 긴급 투입

중남미 각국도 장비·인력 지원 약속

2026-06-26 10면

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베네수엘라에서 24일(현지시간) 발생한 연쇄 강진으로 대규모 인명 피해가 우려되는 가운데 미국 등은 즉각적인 지원을 약속했고 이재명 대통령은 위로를 전했다.도널드 트럼프 미 대통령은 이날 트루스소셜에 “두차례 강력한 지진이 베네수엘라에 엄청난 규모의 인명 피해를 남겼다”며 “미국은 기꺼이 도울 준비가 돼 있고, 도울 능력 또한 충분하다. 모든 정부 기관에 신속하게 움직일 준비를 하도록 지시했다”고 밝혔다. 이어 “초기 보고는 매우 좋지 않다”고 덧붙였다.트럼프 대통령의 지시에 따라 미 정부는 구조 지원에 착수했다. 국무부는 수색·구조팀과 의료진, 인도주의 구호물자를 현지에 긴급 투입했다.트럼프 대통령이 앞서 니콜라스 마두로 대통령을 축출하며 베네수엘라를 격랑에 빠뜨린 가운데 CNN은 “이번 지진이 미국이 베네수엘라 지원에 얼마나 적극적으로 나설지를 시험하는 계기가 될 것”이라고 진단했다. 수감 중인 마두로는 텔레그램에 “베네수엘라는 지금껏 수많은 시련을 극복해왔으며, 이 일 역시 믿음과 규율, 연대로 이겨낼 것”이라고 전했다.이웃 중남미 국가들도 지원을 약속했다. 나이브 부켈레 엘살바도르 대통령은 50t 분량의 장비와 물자와 함께 베네수엘라 수도 카라카스에 300명의 구조대원을 보냈다. 다니엘 노보아 아신 에콰도르 대통령도 “즉시 지원 물자를 보낼 수 있도록 조치를 취했다”고 했다. 이 대통령은 25일 엑스(X)에 스페인어로 “가족과 삶의 터전을 잃은 피해자와 유가족에 대한민국 국민과 정부를 대표해 깊은 위로를 전한다”고 썼다.