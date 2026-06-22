콜롬비아도 블루타이드… ‘트럼프 지지’ 우파 대선 승리

에스프리에야, 세페다 제치고 당선

강성 지도자 이미지로 중도표 확보

새달 페루 대선도 우파 후보가 우세

이미지 확대 4년 만에 다시 우파 정권으로 콜롬비아 대선 결선에서 승리한 아벨라르도 데 라 에스프리에야 ‘조국의 수호자들’ 후보가 21일(현지시간) 바랑키야에서 지지자들을 향해 주먹을 들어 보이고 있다.

바랑키야 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 4년 만에 다시 우파 정권으로 콜롬비아 대선 결선에서 승리한 아벨라르도 데 라 에스프리에야 ‘조국의 수호자들’ 후보가 21일(현지시간) 바랑키야에서 지지자들을 향해 주먹을 들어 보이고 있다.

바랑키야 AFP 연합뉴스

세줄 요약 콜롬비아 대선 결선에서 우파 성향 아벨라르도 데 라 에스프리에야가 좌파 이반 세페다를 49.65% 대 48.70%로 제치고 당선됐다. 트럼프 지지를 등에 업은 그는 치안 강화와 마약 조직 소탕을 내세우며 중도층을 끌어모았고, 4년 만의 우파 정권 복귀가 현실화됐다. 우파 아벨라르도 데 라 에스프리에야 당선

세페다와 근소한 표차, 공식 검표 남음

트럼프 지지 업고 치안·마약 대응 강조

2026-06-23 14면

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21일(현지시간) 치러진 콜롬비아 대선 결선 투표에서 우파 성향 아벨라르도 데 라 에스프리에야 ‘조국의 수호자들’ 후보가 좌파인 이반 세페다 ‘역사적 동맹’ 후보를 앞지르며 차기 대통령으로 당선됐다.콜롬비아 선거관리위원회 신속 개표 결과에 따르면 개표율 99.9%인 가운데 에스프리에야 후보가 49.65% 득표율로 48.70%를 획득한 세페다 후보를 제치고 대통령 당선인으로 확정됐다. 두 후보의 표 차이는 25만 표 수준으로 최종 결과는 공식 집계를 통해 결정된다. 다만 1차 투표 당시 신속 개표 결과와 공식 검표 간 차이는 거의 없어 결과가 바뀔 가능성은 낮다는 관측이다.유명 변호사 출신인 에스프리에야 후보는 선출직에 처음 도전한 이번 대선에서 초고속으로 대권을 거머줬다. 돈 많은 정계 ‘아웃사이더’였던 그는 1차 투표 후 도널드 트럼프 미 대통령의 지지를 얻었고, 스스로 ‘엘 티그레’(호랑이)라 지칭하며 강성 지도자 이미지를 부각해 치안 불안에 시달려온 중도층의 마음을 사로잡았다. 오는 8월 임기를 시작하면 트럼프 행정부와 강력한 공조 체제를 형성해 마약 조직과의 전쟁에 적극적으로 나설 것으로 관측된다.최종 결과가 확정되면 콜롬비아에서는 4년 만에 다시 우파 정권이 들어서게 된다. 내달 중순쯤 공식 결과가 발표되는 페루 대선 역시 우파 후보가 우세한 것으로 나타나 중남미 주요국 대선에서 이른바 ‘블루타이드’(우파 집권 물결) 경향이 더욱 뚜렷해졌다는 평가가 나온다. 에스프리에야 후보는 생방송에서 트럼프 대통령과 유럽의 대표적인 우파 지도자인 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 직접 통화한 사실을 공개하며 지구촌 우파 정상들과의 친분을 과시했다.한편 세페다 후보는 격차가 근소한 만큼 최종 공식 검표가 끝날 때까지 선거 결과를 인정하지 않겠다고 밝혔다. 개표 결과 발표 후 콜롬비아 칼리에서 에스프리에야 후보의 당선에 반발한 시위대가 미국 국기를 불태우고 경찰과 충돌하는 일이 벌어지기도 했다. 뉴욕타임스는 에스프리에야 후보가 극단적으로 양분된 국민 여론을 수습해야 하는 과제를 안고 있다고 논평했다.