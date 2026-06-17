215억원 들였지만… ‘녹조라테’ 심각

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

215억원 들였지만… ‘녹조라테’ 심각

입력 2026-06-17 18:14
수정 2026-06-17 18:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
215억원 들였지만… ‘녹조라테’ 심각
215억원 들였지만… ‘녹조라테’ 심각 미국 국립공원관리청 직원들이 16일(현지시간) 워싱턴DC 워싱턴기념탑과 링컨기념관 사이에 조성된 대형 연못인 ‘리플렉팅 풀’에서 녹조류를 걷어내고 있다. 도널드 트럼프 대통령의 지시로 1420만 달러(약 215억원)를 들여 연못 바닥을 파란색으로 칠하는 보수 공사를 마쳤으나 최근 더위와 습기로 인해 연못 전체가 초록빛 녹조로 뒤덮였다.
워싱턴DC AP 연합뉴스


미국 국립공원관리청 직원들이 16일(현지시간) 워싱턴DC 워싱턴기념탑과 링컨기념관 사이에 조성된 대형 연못인 ‘리플렉팅 풀’에서 녹조류를 걷어내고 있다. 도널드 트럼프 대통령의 지시로 1420만 달러(약 215억원)를 들여 연못 바닥을 파란색으로 칠하는 보수 공사를 마쳤으나 최근 더위와 습기로 인해 연못 전체가 초록빛 녹조로 뒤덮였다.

워싱턴DC AP 연합뉴스

2026-06-18 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
리플렉팅 풀 보수공사를 지시한 인물은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로