美, 이란에 호르무즈 해협 기뢰 제거 요구

세줄 요약 미국 정부가 이란에 호르무즈 해협 내 기뢰와 장애물 제거를 요구했다. 백악관 논평 문서에는 이란이 중요한 수로의 복구 책임을 진다는 내용이 담겼고, 미 당국은 제거가 끝나면 30일 안에 정상화될 수 있다고 봤다. 다만 재봉쇄 가능성은 여전히 논란이다. 미국, 이란에 호르무즈 해협 기뢰 제거 요구

백악관 문서, 이란의 복구 책임 명시

재봉쇄 우려 속 19일 제네바 서명 예정

이미지 확대 미국과 이란의 전쟁으로 지난 4월 호르무즈 해협 인근에 정박 중인 선박과 유조선의 모습. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이란의 전쟁으로 지난 4월 호르무즈 해협 인근에 정박 중인 선박과 유조선의 모습. 로이터 연합뉴스

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미국 정부가 이란에 호르무즈 해협 내 기뢰 제거를 요구한 것으로 전해졌다.16일(현지시간) CNN에 따르면 백악관이 이란과 체결한 양해각서(MOU)와 관련해 공개한 논평 문서에는 “이란이 중요한 수로에서 기뢰 제거 및 모든 장애물 제거 작업을 수행한다”는 내용이 포함됐다. 미국이 호르무즈 해협 정상화를 위해 이란이 직접 복구 책임을 져야 한다는 입장을 요구한 것이다.미 행정부 고위 관계자는 “해협에서 기뢰 제거가 완료되면 30일 이내에 상당히 빠르게 정상으로 돌아올 것으로 예상한다”고 밝혔다. 그는 기뢰 제거가 지연될 경우 미국이 직접 지원에 나설 가능성도 언급했다. 이 관계자는 “미국이 현재 기뢰 위치 정보를 상당 부분 파악하고 있다”며 “필요하면 우선순위 항로를 중심으로 제거 작업을 지원할 수 있다”고 설명했다.이런 가운데 미국과 이란의 MOU로는 향후 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄를 막을 수 없다는 분석이 제기됐다.정보당국 평가 내용을 잘 아는 한 소식통은 CNN에 “우리(미국)가 호르무즈 해협 통제권을 이란에 사실상 내준 것”이라고 말했다. 그는 호르무즈 해협에 대한 이란의 전후 전략적 사고 변화를 강조하며 “호르무즈 통제권은 어떤 핵무기보다 강력한 신무기”라고 지적했다.한편 이란과 미국의 종전 MOU는 오는 19일 스위스 제네바에서 공식 서명을 통해 발효된다.