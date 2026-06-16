美 보수 진영서도 “트럼프가 항복했다” 불만 확산

美강경파 “이란과 동상이몽 우려”

“오바마 시절 핵합의 유사” 지적도

세줄 요약 미국과 이란의 종전 MOU 체결을 두고 미 보수 진영의 반발이 확산된다. 린지 그레이엄은 이란의 설명이 미국 협상팀 주장과 다르다며 의회 검토를 강조했다. 테드 크루즈와 보수 논객들은 핵농축 유지와 거액 지원이 재앙이 될 수 있다고 비판했다. 친트럼프 진영서도 이란 합의 비판 확산

의회 검토·표결 필요성 강조한 그레이엄

핵농축 유지·거액 지원에 재앙 우려

2026-06-17 2면

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미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결을 두고 미 보수 진영의 불만과 우려가 갈수록 커지고 있다.도널드 트럼프 미 대통령 최측근으로 분류되는 린지 그레이엄 공화당 상원의원은 15일(현지시간) 엑스에 “합의에 대한 이란의 관점이 미국 협상팀의 주장과 다른 것 같아 다소 우려스럽다”며 “미국 법에 따라 이란과의 핵협상은 의회의 검토와 표결을 거치게 된다”고 적었다. 비교적 절제된 발언이었지만, 의회의 표결이 필요하다며 신중한 협상을 주문한 셈이다. 그는 “앞으로 결과는 시간이 말해 줄 것”이라며 평가를 뒤로 미뤘다.다른 친트럼프 정치인들 사이에서는 더욱 직설적인 비판이 쏟아졌다.같은 당 테드 크루즈 상원의원은 “이란 정권이 여전히 ‘미국에 죽음을’이라고 외치며 핵농축 능력을 유지하고 수십억 달러를 받는다면 ‘재앙’이 될 것”이라고 말했다. 보수 논객 에릭 에릭슨은 엑스에 “트럼프는 이란에 항복했다. 미국인들을 죽이는 이들이 이 합의를 좋아할 것”이라고 비난했다.이번 합의가 버락 오바마 행정부의 2015년 이란 핵합의와 다를 게 없다는 지적도 나왔다.보수 칼럼니스트 마크 티센은 폭스뉴스와의 인터뷰에서 이같이 주장하며 트럼프 퇴임 후 다른 ‘약한’ 대통령이 “협정 준수를 강제하지 않을 가능성이 있으며, 이는 협정의 실효성을 저해할 수 있다”고 주장했다. 티센은 미 행정부가 이란에 대한 3000억 달러 규모의 재건기금 조성을 검토하고 있다는 보도를 두고도 “어떤 상황에서도 이란에 3000억 달러를 주는 건 재앙”이라며 “나치가 권력을 잡고 있는 독일에 재건하라고 마셜플랜을 제시하는 것과 같다”고 말했다.