호주 재벌, 머스크의 스페이스X에 10억 달러 베팅 화제

세줄 요약 호주 광산 재벌 지나 라인하트가 일론 머스크의 스페이스X에 10억 달러 이상을 투자해 화제다. 그는 스페이스X를 탁월한 인물이 이끄는 드문 기업으로 평가하며 우주·연결성·AI 분야의 장기 잠재력을 높게 봤다. 호주 재벌 라인하트, 스페이스X 10억달러 투자

머스크 기업의 우주·AI·연결성 잠재력 평가

민간 우주개발 선도 기업으로서 위상 부각

이미지 확대 스페이스X 로고와 일론 머스크의 모습. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스페이스X 로고와 일론 머스크의 모습. 로이터 연합뉴스

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호주 광산 재벌이 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 스페이스X에 10억 달러(약 1조 5000억원) 이상을 투자해 화제다.15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 스페이스X에 투자한 지나 라인하트는 호주 주요 철광석 수출업체 핸콕프로스펙팅의 회장이다. 그가 투자한 지분 가치는 10억 달러가 넘는다.핸콕프로스펙팅은 라인하트의 아버지인 랭 핸콕이 1950년대 설립한 회사로 호주 필바라 지역에서 철광석을 개발한다. 라인하트 회장의 자산 규모는 252억 달러(약 39조원)에 이르며, 그는 세계 부자 순위 104위에 이름을 올렸다.라인하트 회장은 성명에서 “우리는 스페이스X를 진정으로 탁월한 인물이 이끄는 드문 기업으로 본다”며 “기술적으로 뛰어나고, 중요하면서도 장기 잠재력이 있는 분야에서 사업을 운영하고 있다”고 말했다.그는 “스페이스X는 우주, 연결성, AI라는 핵심 부문 전반에서 하드웨어와 소프트웨어를 통합적으로 구축하는 전 세계 유일한 기업이라는 점에서 차별화된다”고 했다. 라인하트 회장은 2024년 11월 미국 대통령 선거 당일 밤 도널드 트럼프 미국 대통령의 마러라고 리조트에 초대받았고 이튿날엔 머스크 CEO와 만나 표현의 자유와 정부의 지출 낭비, 국가부채 감축 필요성 등을 논의했다.스페이스X는 국제우주정거장에 도킹한 첫 민간 기업이자, 저궤도에 대규모 광대역 위성을 배치한 첫 기업이기도 하다.