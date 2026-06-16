美 전략폭격기 B-52 추락···탑승자 8명 전원 사망

세줄 요약 미국 캘리포니아 에드워드 공군기지에서 B-52 스트라토포트리스가 이륙 직후 추락해 탑승자 8명 전원이 숨졌다. 정례 테스트 임무 중이던 기체는 사고 직후 검은 연기를 내뿜었고, 비행기 형체가 거의 남지 않았다. 정확한 원인은 아직 확인되지 않았다. 캘리포니아 에드워드 기지서 B-52 추락

이륙 직후 사고, 탑승자 8명 전원 사망 추정

정례 테스트 임무 중 발생, 원인 조사 중

이미지 확대 해당 사건과 무관. 서해 상공에서 한국 F-15K, KF-16 전투기가 미국 측 B-52H 전략폭격기가 함께 한미연합공중훈련을 하고 있다. 국방부 제공 닫기 이미지 확대 보기 해당 사건과 무관. 서해 상공에서 한국 F-15K, KF-16 전투기가 미국 측 B-52H 전략폭격기가 함께 한미연합공중훈련을 하고 있다. 국방부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국의 전략폭격기 B-52가 캘리포니아주에서 추락해 탑승자 전원이 사망한 것으로 전해졌다.15일(현지시간) AP통신과 CNN 방송 등에 따르면 이날 오전 11시 20분쯤 캘리포니아 에드워드 공군기지 비행장에서 B-52 스트라토포트리스가 이륙 직후 추락했다.AP통신은 군 관계자를 인용해 이 사고로 폭격기에 탑승했던 대원 8명 전원이 사망한 것으로 추정된다고 전했다. 사고 직후 검은 연기가 치솟았으며 비행기의 형체는 거의 남지 않은 것으로 확인됐다.에드워드 공군기지는 페이스북에서 “추락 후 비행기에는 사실상 아무것도 남지 않은 것으로 보인다”며 “초기 징후들은 이 추락에서 생존할 수 없었다는 것”이라고 밝혔다. 해당 폭격기는 이륙 당시 정례 테스트 임무를 수행 중이었던 것으로 알려졌다. 정확한 사고 원인은 아직 확인되지 않고 있다.B-52 스트라토포트리스는 1950년대부터 사용된 미 공군의 대표적인 장거리 폭격기다. B-1B 랜서, B-2 스피릿과 함께 미국이 운용하는 3대 전략폭격기 중 하나다. 재래식 무기부터 핵미사일까지 탑재할 수 있으며 베트남 전쟁과 걸프전, 이라크 전쟁, 아프가니스탄 전쟁은 물론 최근 중동 군사작전 등에도 투입됐다.