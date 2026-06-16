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美 전략폭격기 B-52 추락···탑승자 8명 전원 사망

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-06-16 09:41
수정 2026-06-16 09:41
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  • 캘리포니아 에드워드 기지서 B-52 추락
  • 이륙 직후 사고, 탑승자 8명 전원 사망 추정
  • 정례 테스트 임무 중 발생, 원인 조사 중
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해당 사건과 무관. 서해 상공에서 한국 F-15K, KF-16 전투기가 미국 측 B-52H 전략폭격기가 함께 한미연합공중훈련을 하고 있다. 국방부 제공
해당 사건과 무관. 서해 상공에서 한국 F-15K, KF-16 전투기가 미국 측 B-52H 전략폭격기가 함께 한미연합공중훈련을 하고 있다. 국방부 제공


미국의 전략폭격기 B-52가 캘리포니아주에서 추락해 탑승자 전원이 사망한 것으로 전해졌다.

15일(현지시간) AP통신과 CNN 방송 등에 따르면 이날 오전 11시 20분쯤 캘리포니아 에드워드 공군기지 비행장에서 B-52 스트라토포트리스가 이륙 직후 추락했다.

AP통신은 군 관계자를 인용해 이 사고로 폭격기에 탑승했던 대원 8명 전원이 사망한 것으로 추정된다고 전했다. 사고 직후 검은 연기가 치솟았으며 비행기의 형체는 거의 남지 않은 것으로 확인됐다.

에드워드 공군기지는 페이스북에서 “추락 후 비행기에는 사실상 아무것도 남지 않은 것으로 보인다”며 “초기 징후들은 이 추락에서 생존할 수 없었다는 것”이라고 밝혔다. 해당 폭격기는 이륙 당시 정례 테스트 임무를 수행 중이었던 것으로 알려졌다. 정확한 사고 원인은 아직 확인되지 않고 있다.

B-52 스트라토포트리스는 1950년대부터 사용된 미 공군의 대표적인 장거리 폭격기다. B-1B 랜서, B-2 스피릿과 함께 미국이 운용하는 3대 전략폭격기 중 하나다. 재래식 무기부터 핵미사일까지 탑재할 수 있으며 베트남 전쟁과 걸프전, 이라크 전쟁, 아프가니스탄 전쟁은 물론 최근 중동 군사작전 등에도 투입됐다.
문경근 기자
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