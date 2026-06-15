국제 미국·중남미 [포토] ‘백악관에 설치’ UFC 경기장 입력 2026-06-15 13:57 수정 2026-06-15 13:57 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/06/15/20260615800003 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC 내셔널몰에서 바라본 백악관 사우스론의 UFC 경기장 ‘클로’(Claw)의 모습.앞으로는 엘립스 공원에 설치된 대형 전광판이 보이고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. UFC 경기장의 이름은 무엇인가? 클로 엘립스