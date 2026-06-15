샤이니 종현 ‘고인모독’ 美가수 올리버 트리, 헬기 충돌사고로 사망

세줄 요약 브라질 리우데자네이루에서 헬기 2대가 공중 충돌해 추락하며 탑승자 6명이 숨졌다. 현지 당국은 미국 가수 올리버 트리가 명단에 포함됐다고 밝혔다. 그는 과거 샤이니 종현 영정 사진을 합성해 홍보에 써 비판받았던 인물이다. 리우데자네이루 헬기 2대 공중 충돌 추락

탑승자 6명 사망, 차량 20대 화재 피해

올리버 트리 탑승 명단 포함, 신원 미확인

이미지 확대 올리버 트리 인스타그램. 닫기 이미지 확대 보기 올리버 트리 인스타그램.

이미지 확대 14일(현지시간) 브라질 리우데자네이루의 한 전기차 대리점 주차장 마당에 추락한 헬기 잔해가 남아 있다. 이날 오전 9시쯤 리우데자네이루 남서부 상공에서 헬리콥터 2대가 충돌한 뒤 추락해 탑승객 6명이 사망했다. 2026.6.14. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 14일(현지시간) 브라질 리우데자네이루의 한 전기차 대리점 주차장 마당에 추락한 헬기 잔해가 남아 있다. 이날 오전 9시쯤 리우데자네이루 남서부 상공에서 헬리콥터 2대가 충돌한 뒤 추락해 탑승객 6명이 사망했다. 2026.6.14. AP 연합뉴스

이미지 확대 미국 가수 올리버 트리가 자신의 콘서트 홍보 이미지에 샤이니 멤버 고 김종현의 영정 사진을 무단으로 합성에 이용해 팬들의 비판을 받았다. 닫기 이미지 확대 보기 미국 가수 올리버 트리가 자신의 콘서트 홍보 이미지에 샤이니 멤버 고 김종현의 영정 사진을 무단으로 합성에 이용해 팬들의 비판을 받았다.

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브라질 리우데자네이루 상공에서 헬리콥터 2대가 충돌한 뒤 추락해 탑승자 6명 전원이 사망한 가운데 미국의 가수 겸 코미디언 올리버 트리도 탑승객 명단에 포함된 것으로 전해졌다.트리는 과거 샤이니 멤버 종현(본명 김종현·사망 당시 27세)의 장례식 영정 사진을 합성한 이미지를 홍보에 활용했다가 K팝 팬들의 비판을 받았던 인물이다.14일(현지시간) AP 통신에 따르면 이날 오전 9시쯤 리우데자네이루 남서부 지역에서 헬기 2대가 공중에서 충돌했다고 현지 소방당국이 밝혔다.소방당국은 성명을 통해 “헬기들이 공중에서 충돌한 뒤 전기차 대리점 주차장으로 추락했다”면서 “이로 인해 화재가 발생해 최소 20대의 차량이 불탔다”고 전했다.현지 매체 보도에 따르면 두 헬기 모두 중국 전기차 브랜드 BYD 대리점 주차장 마당에 떨어졌다. 사망자는 폭발한 헬기에서 5명, 폭발하지 않은 헬기에서 1명이 나왔다.소방당국 대변인은 항공기 부품 일부가 사고 현장에서 수백 미터 떨어진 곳에서도 발견됐다며, 추락으로 인한 폭발이 매우 컸음을 시사한다고 설명했다.화재는 진화됐고 당국은 충돌 원인을 규명하기 위한 조사가 진행 중이라고 밝혔다.현지 경찰은 항공 당국에 제출된 탑승객 명단에 트리가 포함돼 있었다고 밝혔다. 다만 추락 사고로 사망한 사람들의 시신과 신원은 아직 확인되지 않았다.트리는 지난 4일 아르헨티나 부에노스아이레스에서 공연을 마쳤고, 지난 13일에는 자신의 인스타그램에 브라질의 한 동네에서 축구를 하는 영상을 올렸다.트리는 2019년 자신의 콘서트를 홍보하기 위해 2017년 세상을 떠난 종현의 장례식장 영정 사진 부분에 자신의 얼굴을 우스꽝스럽게 합성한 이미지를 사용해 K팝 팬들의 빈축을 샀다.2021년 10월 이 일이 공론화되면서 항의가 쏟아지자 그는 당시 자신의 인스타그램에 “나로 인해 상처받았을 종현의 가족들에게 사과한다”고 밝혔다. 그러나 자신을 비판한 K팝 팬들에 대해 “극성팬”이라고 표현하며 본인의 앨범 홍보를 이어가 또 다른 논란을 낳았다.이후 다시 인스타그램 스토리에 올린 글에서 사진의 출처를 알자마자 삭제했으며 종현의 사진에 대해 상처받은 모든 이들에게 사과하고 싶다고 밝혔다. 그러면서 해당 이미지는 본인이 만든 것이 아니며 사진의 출처 역시 몰랐다고 해명했다.이어 사진을 고의적 또는 악의적으로 도용한 것이 아니라며 자신의 실수로 상처받은 이들에게 미안하다고 고개를 숙였다.2010년 데뷔한 트리는 미국 캘리포니아 출신 싱어송라이터이자 프로듀서로, ‘라이프 고즈 온’(Life Goes On) 등 여러 히트곡을 냈다.