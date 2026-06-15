줄 없이 던져진 21세 여성, 40m 아래로 추락 사망… 로프점프 안전사고에 브라질 ‘발칵’

세줄 요약 브라질 상파울루주 리메이라의 ‘해골 다리’에서 21세 여성이 로프점프를 하다 안전줄이 연결되지 않은 채 40m 아래로 떨어져 숨졌다. 목격자들은 진행요원들이 점검 없이 여성을 던졌다고 진술했고, 경찰은 3명을 살인 혐의로 구금했다. 안전줄 미연결 로프점프 추락 사망

진행요원 점검 누락, 살인 혐의 구금

익스트림 명소 안전관리 논란 확산

이미지 확대 지난 13일(현지시간) 브라질 상울루주 리메이라의 ‘해골 다리’에서 로프점프에 참여한 여성이 안전줄 없이 내던져져 추락 사망하는 사고가 발생했다. 사진은 진행요원들이 피해 여성을 던지기 직전의 모습(왼쪽)과 고인이 된 21세 마리아 에두아르다 호드리게스 지 프레이타스(오른쪽). 엑스·인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 13일(현지시간) 브라질 상울루주 리메이라의 ‘해골 다리’에서 로프점프에 참여한 여성이 안전줄 없이 내던져져 추락 사망하는 사고가 발생했다. 사진은 진행요원들이 피해 여성을 던지기 직전의 모습(왼쪽)과 고인이 된 21세 마리아 에두아르다 호드리게스 지 프레이타스(오른쪽). 엑스·인스타그램 캡처

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브라질에서 로프점프에 나선 20대 여성이 안전줄이 연결되지 않은 채 진행요원들에 의해 내던져져 추락 사망하는 사고가 발생했다.지난 13일(현지시간) CNN브라질, G1 등 현지 매체에 따르면 이날 상파울루주(州) 리메이라에 있는 ‘해골 다리’에서 마리아 에두아르다 호드리게스 지 프레이타스(21)가 로프점프를 하려다가 40m 아래 바닥으로 추락해 숨졌다.소셜미디어(SNS) 등에 확산한 영상을 보면 전신에 검은색 옷을 입고 하얀색 헬멧을 쓴 여성이 엎드린 자세로 남성 진행요원 2명에 들려 다리 가장자리에 설치된 점프대로 옮겨진다.진행요원들은 이어 여성을 다리 아래로 힘껏 내던지는데 여성은 안전줄에 매이지 않은 상태다. 여성은 곧바로 추락했고 바닥에서 반동으로 살짝 튀어 올라 옆으로 이동하는 모습까지도 보인다.사고 현장에 있던 목격자들은 현지 경찰에 “직원들이 안전줄을 연결하지 않은 채 여성을 다리 밖으로 던졌다”고 진술했다. 영상에는 여성이 던져진 직후 주변 사람들이 “로프”라고 다급하게 외치는 목소리도 담겼다.피해자의 몸에 부착됐어야 할 안전줄은 다리 위에 엉켜 있는 채로 널브러져 있었다.현장에 있던 사람들이 심폐소생술을 시도했고 소방당국이 출동했지만, 여성은 다발성 외상으로 현장에서 사망했다.현장 관계자 6명이 경찰서로 연행됐고, 이 가운데 3명은 살인 혐의로 구금됐다. 체포된 진행요원들은 안전줄을 연결하는 것을 단순히 잊었다면서 피해자를 밀기 전 왜 최종 점검을 하지 않았는지는 기억나지 않는다고 주장하는 것으로 알려졌다.사고가 발생한 다리는 ‘해골 다리’라는 뜻의 폰치 두 에스켈레투라는 이름으로 애초 철도용으로 건설됐지만, 실제로 운영되지는 못한 채 수십 년간 방치된 구조물로 전해졌다. 이 때문에 이곳은 익스트림 스포츠 명소로 알려졌지만, 안전 관리와 접근 통제 문제를 둘러싼 논란이 있어왔다고 현지 매체들은 전했다.이번 사고로 고인이 된 마리아 에두아르다는 체육·스포츠 경영 학위를 소지했으며 SNS에 야외 활동과 자연에 대한 열정을 공유하곤 한 것으로 전해졌다.그는 사망 몇 시간 전에도 해당 번지점프 장소와 신원 확인용 팔찌 사진을 올리면서 “대체 누가 나를 다리에서 뛰어내리게 내버려 둔 거야”라는 장난기 어린 글을 게시하기도 했다.