사상 최초의 백악관 UFC 개최

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

사상 최초의 백악관 UFC 개최

입력 2026-06-15 00:25
수정 2026-06-15 00:25
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
사상 최초의 백악관 UFC 개최
사상 최초의 백악관 UFC 개최 백악관 사우스론에서 열리는 세계 최대 종합격투기 단체 UFC의 ‘UFC 프리덤 250’ 행사를 하루 앞둔 13일(현지시간) 워싱턴DC 엘립스 공원에서 선수들의 공개 계체 행사가 열리고 있다. 미국 건국 250주년과 도널드 트럼프 대통령의 80번째 생일을 기념하는 이번 대회는 백악관에서 열리는 첫 UFC 경기다.
워싱턴DC AP 연합뉴스


백악관 사우스론에서 열리는 세계 최대 종합격투기 단체 UFC의 ‘UFC 프리덤 250’ 행사를 하루 앞둔 13일(현지시간) 워싱턴DC 엘립스 공원에서 선수들의 공개 계체 행사가 열리고 있다. 미국 건국 250주년과 도널드 트럼프 대통령의 80번째 생일을 기념하는 이번 대회는 백악관에서 열리는 첫 UFC 경기다.

워싱턴DC AP 연합뉴스

2026-06-15 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로