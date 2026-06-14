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사상 최초의 백악관 UFC 개최

백악관 사우스론에서 열리는 세계 최대 종합격투기 단체 UFC의 ‘UFC 프리덤 250’ 행사를 하루 앞둔 13일(현지시간) 워싱턴DC 엘립스 공원에서 선수들의 공개 계체 행사가 열리고 있다. 미국 건국 250주년과 도널드 트럼프 대통령의 80번째 생일을 기념하는 이번 대회는 백악관에서 열리는 첫 UFC 경기다.

워싱턴DC AP 연합뉴스