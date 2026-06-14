스페이스X 상장 대박 난 머스크, 지구 최초 ‘조만장자’ 등극

1조 500억 달러… 대만 GDP 앞질러

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세줄 요약 항공우주 기업 스페이스X가 나스닥에 상장되며 일론 머스크가 세계 최초의 조만장자로 기록됐다. 주가가 급등하면서 머스크 자산은 1조500억달러에 이르렀고, 임직원들도 억만장자와 백만장자 대열에 올랐다. 스페이스X 나스닥 상장, 머스크 조만장자 등극

주가 급등에 자산 1조500억달러로 확대

임직원도 억만장자·백만장자 대거 탄생

2026-06-15 14면

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항공우주 기업 스페이스X의 나스닥 상장과 함께 일론 머스크가 세계 최초의 ‘조만장자’ 기록을 세웠다.블룸버그 통신은 12일(현지시간) 스페이스X가 나스닥에서 주당 150달러에 거래되면서 일론 머스크의 총자산 규모가 1조 500억 달러(약 1594조원)에 이르게 됐다고 보도했다.이같은 자산은 9767억달러인 대만 국내총생산(GDP) 등 세계 중진국들의 GDP를 훌쩍 뛰어넘는 말 그대로 ‘천문학적’인 규모다. 세계 부호 2위인 래리 페이지 구글 공동창업자와 비교하면 머스크의 자산은 3배 이상 많다.스페이스X 상장과 함께 머스크의 조만장자 등극은 예정된 수순이었다. 블룸버그는 스페이스X 주가가 주당 141달러만 넘어서면 머스크 자산 규모가 1조 달러 이상이 될 것으로 분석했다. 첫날 시초가는 150달러였다가 장중 176달러까지 오르기도 했다.성공적인 상장으로 스페이스X 임직원들도 억만장자 또는 백만장자가 됐다. 최고운영책임자(COO)이자 사장인 그윈 숏웰과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO)는 자산 규모가 10억 달러를 넘겨 억만장자가 됐다. 또 스페이스X 직원 가운데 약 4400명이 백만장자가 됐다.