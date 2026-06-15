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트럼프의 러브콜일까… SNS에 8년 전 김정은과의 회담 사진 게재

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 자신의 소셜미디어에 2018년 싱가포르 1차 북미 정상회담 당시 김정은 북한 국무위원장과 함께 산책하는 사진을 올렸다. 이란과의 종전 합의 예고 직후 게시한 사진으로, 북한과의 대화 재개를 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 나온다.

트루스소셜 캡처