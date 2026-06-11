NASA ‘아르테미스 3호’에 유럽인 첫 합류

이탈리아 우주비행사 파르미타노

우주정거장서 366일 지낸 베테랑

이미지 확대 미국 항공우주국(NASA)이 9일(현지시간) 휴스턴 존슨 우주센터에서 공개한 ‘아르테미스 3호(Ⅲ)’ 우주비행사들의 모습. 왼쪽부터 랜디 브레스닉, 루카 파르미타노, 프랭크 루비오, 안드레 더글러스.

휴스턴 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 항공우주국(NASA)이 9일(현지시간) 휴스턴 존슨 우주센터에서 공개한 ‘아르테미스 3호(Ⅲ)’ 우주비행사들의 모습. 왼쪽부터 랜디 브레스닉, 루카 파르미타노, 프랭크 루비오, 안드레 더글러스.

휴스턴 로이터 연합뉴스

2026-06-11 14면

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미국의 유인 달 탐사 프로젝트 ‘아르테미스’에 처음으로 유럽인이 합류하게 됐다.미국 항공우주국(NASA)은 9일(현지시간) 텍사스주 휴스턴 존슨 우주센터에서 ‘아르테미스 3호(Ⅲ)’에 탑승할 우주비행사로 랜디 브레스닉, 루카 파르미타노, 프랭크 루비오, 안드레 더글러스 등 4명을 선정했다고 밝혔다. 비상 상황에 대비하기 위한 예비 승무원으로는 밥 하인스가 지명됐다.이 가운데 눈에 띄는 인물은 이탈리아 국적의 파르미타노로, 유럽우주국(ESA) 소속 우주비행사 최초로 아르테미스 프로젝트에 참여한다. 더글러스는 ‘아르테미스 2호(Ⅱ)’의 빅터 글로버에 이은 흑인 우주비행사이며, 이번이 첫 우주 비행이다. 이번 임무에 여성 우주비행사는 포함되지 않았다. ESA에 따르면 파르미타노는 2009년 ESA 우주비행사로 선발됐으며 국제우주정거장(ISS)에서 두 차례의 장기 임무를 통해 총 366일 동안 우주에 머물렀다. 그는 2019~2020년 ISS 최초의 이탈리아인 사령관으로도 활동한 베테랑 우주비행사다. 파르미타노는 이날 이탈리아가 자신을 우주로 향하게 해주는 발사대이며, ESA는 여러 국가를 잇는 발사탑이라며 소감을 전했다.아르테미스 3호는 내년 발사 예정이며 구체적인 날짜는 아직 발표되지 않았다. 달 궤도 비행에 나선 아르테미스 2호와는 달리 아르테미스 3호는 지구 저궤도에서 무인 우주선 ‘오리온’과 달 착륙선 간 랑데부(상호 접근 기동) 및 도킹 등을 시험할 예정이다.