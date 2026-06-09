NBA 파이널 직관 간 트럼프… 관중은 ‘야유 세례’

결승전 직관한 첫 美 현역 대통령

민주당 성지인 뉴욕 민심은 ‘싸늘’

‘아무도 당신 원하지 않아’ 시위도

이미지 확대 전쟁통에도 농구는 본다 도널드 트럼프(오른쪽 세 번째) 미 대통령이 8일(현지시간) 손녀 카이와 함께 뉴욕 맨해튼 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 미국 프로농구(NBA) 결승전에 참석하고 있다.

뉴욕 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전쟁통에도 농구는 본다 도널드 트럼프(오른쪽 세 번째) 미 대통령이 8일(현지시간) 손녀 카이와 함께 뉴욕 맨해튼 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 미국 프로농구(NBA) 결승전에 참석하고 있다.

뉴욕 AFP 연합뉴스

이미지 확대 시민들은 피켓 들고 시위 반트럼프 시위대가 경기장 밖에서 구호를 외치고 있는 모습.

뉴욕 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 시민들은 피켓 들고 시위 반트럼프 시위대가 경기장 밖에서 구호를 외치고 있는 모습.

뉴욕 AP 연합뉴스

세줄 요약 트럼프 대통령이 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 NBA 파이널 3차전을 관람했지만, 국가 연주 중 거수 경례 장면이 중계되자 관중석에서 야유가 쏟아졌다. 민주당 강세 지역인 뉴욕의 반트럼프 정서와 강화된 보안 조치가 맞물리며 정치적 의미도 부각됐다. 트럼프, 뉴욕 NBA 파이널 첫 현직 대통령 직관

국가 연주 중 거수 경례에 관중 야유 세례

반트럼프 정서·보안 강화로 정치 해석 확산

2026-06-10 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘뉴요커’ 출신인 도널드 트럼프 미국 대통령이 뉴욕을 찾아 미프로농구 챔피언 결정전(NBA 파이널)을 직접 관람했으나 거센 야유를 받았다. 스포츠를 활용한 트럼프 대통령의 ‘정치 마케팅’에도 미국 최대 도시 뉴욕의 민심은 싸늘했다는 분석이다.트럼프 대통령은 8일(현지시간) 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든을 찾아 뉴욕 닉스와 샌안토니오 스퍼스의 NBA 파이널 3차전을 스위트룸에서 관전했다. 미국 역대 대통령 중 NBA 파이널을 ‘직관’한 현역 대통령은 트럼프 대통령이 처음이라 화제를 모았다. 경기 시작에 앞서 미국 국가가 연주되는 동안 트럼프 대통령이 거수 경례를 하고 있는 모습이 대형 스크린을 통해 방영되자 관중석에선 거센 야유가 터져나왔다. 트럼프 대통령은 이날 손녀 카이와 더그 버검 내무부 장관을 비롯한 참모, 제임스 돌런 뉴욕 닉스 구단주 등과 함께 경기를 지켜봤다.뉴욕 퀸즈 출신인 트럼프 대통령은 맨해튼의 부동산 개발업자로 성공했다. 평소 자신을 자랑스러운 뉴요커로 부르며 뉴욕에 대한 애정을 과시했다. 하지만 민주당 강세 지역인 뉴욕은 반트럼프 정서가 강해 경기장을 찾은 그를 환대하지 않았다. 뉴욕에서 트럼프 대통령의 지지율은 30% 안팎으로 전국 평균을 밑돌고 있으며, 2024년 대선 당시 맨해튼에서 득표율은 17%에 불과했다.뉴욕에서 축제나 다름없는 이날 경기가 트럼프 대통령의 관람으로 보안이 강화된 것도 야유가 나온 배경으로 보인다. 관람객들은 보안 검색을 위해 가방 없이 최소 2시간 전에 도착하라는 안내를 받았고, 검색을 마친 뒤에도 입장을 위해 긴 줄을 서야 했다. 일부 시민들은 트럼프 대통령의 차량이 경기장으로 향하는 길목에 서서 ‘아무도 당신을 원하지 않는다’ 등의 피켓을 들었다.트럼프 대통령은 그간 미프로축구(NFL)와 프로골프(PGA) 등 굵직한 스포츠 행사에 참석해 대중의 주목을 받았다. 이에 이날 경기 관람을 놓고도 다양한 정치적 해석이 나왔다. NBA는 미국의 주요 스포츠 단체 중 진보적인 성향이 강한데다 흑인이 주축이 된 농구 경기를 관람하는 모습을 보여 새로운 이미지 구축에 나섰다는 것이다. 정치역사학자 매튜 댈랙은 USA투데이 인터뷰에서 ‘트럼프 대통령이 사자굴로 들어가는 것’이라고 논평하며 야당 색채가 강한 도시에서의 스포츠 경기 관람 의미를 부여했다.