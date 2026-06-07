트럼프 “이란과 합의 후에도 동결 자산 즉시 해제 안해”

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 트럼프 대통령은 이란과 새 합의를 하더라도 동결 자산을 즉시 해제하지 않겠다고 했다. 이란이 올바르게 행동하고 제 역할을 해야 그때 논의를 시작하겠다고 했다. 고농축 우라늄은 회수·폐기하겠다고 했고, 협조하지 않으면 군사력 동원도 배제하지 않았다. 동결 자산 즉시 해제 불가 방침

고농축 우라늄 회수·폐기 계획

불응 시 군사력 동원 경고

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과 종전 합의를 하더라도 동결된 자산을 즉시 해제하지는 않을 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 7일(현지시간) NBC 뉴스의 ‘미트 더 프레스’와의 인터뷰에서 “이란과의 새로운 합의에서는 이란의 동결된 자산을 즉시 해제하지 않을 것”이라며 “그것은 그 이후의 문제로, 그들이 올바르게 행동하고 제 역할을 잘 한다면 그때 논의를 시작할 것”이라고 말했다.트럼프 대통령은 이란의 고농축 우라늄을 회수해서 폐기할 것이라고 밝혔다. 그는 “우리가 (이란과) 합의를 하고 우호적인 관계가 된다면 함께 협력할 것”이라며 “그것(고농축 우라늄)은 우리의 장비가 될 것이며 현장에서 파괴하든 외부로 반출한 후 파괴하든 우리는 그것을 회수해 폐기할 것”이라고 설명했다.이어 “그들(이란)이 협력하든 그러지 않든 우리는 추진할 것”이라며 “다만 우리를 향해 총격을 가하는 자들을 결코 좌시하지 않을 것”이라고 강조했다.그러면서 “우리가 합의에 이르지 못한다면 군사력을 동원해 그들을 매우 강하게 제압할 것”이라며 “제압을 한 후 들어갈 것이기에 어떤 경우든 우리의 안전은 확보된다”고 전했다.트럼프 대통령은 자신이 창설한 우주군을 통해 이란의 활동을 감시할 수 있다고 밝혔다. 그는 “우리는 그곳 전체를 감시하는 카메라를 갖고 있다”며 “당신이 그곳을 걸어가더라도 나는 당신 옷깃의 이름표에 적힌 이름까지 읽을 수 있다”고 말했다.