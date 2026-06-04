오바마 대통령 기념관에 세워진 ‘부부 동상’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

오바마 대통령 기념관에 세워진 ‘부부 동상’

입력 2026-06-04 23:52
수정 2026-06-04 23:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
구글에서 서울신문 먼저 보기
이미지 확대
오바마 대통령 기념관에 세워진 ‘부부 동상’
오바마 대통령 기념관에 세워진 ‘부부 동상’ 3일(현지시간) 미국 일리노이주 시카고 오바마 대통령 기념관 부지에 버락 오바마 전 미국 대통령 부부 동상이 세워져 있다. 역대 대통령 기념 시설 중 가장 높은 비용이 투입된 오바마 대통령 기념관은 박물관, 도서관, 체육·문화 시설을 갖춘 복합 단지로 조성됐으며 오는 19일 개관할 예정이다.
시카고 AFP 연합뉴스


3일(현지시간) 미국 일리노이주 시카고 오바마 대통령 기념관 부지에 버락 오바마 전 미국 대통령 부부 동상이 세워져 있다. 역대 대통령 기념 시설 중 가장 높은 비용이 투입된 오바마 대통령 기념관은 박물관, 도서관, 체육·문화 시설을 갖춘 복합 단지로 조성됐으며 오는 19일 개관할 예정이다.

시카고 AFP 연합뉴스

2026-06-05 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로