닫기 이미지 확대 보기

오바마 대통령 기념관에 세워진 ‘부부 동상’

3일(현지시간) 미국 일리노이주 시카고 오바마 대통령 기념관 부지에 버락 오바마 전 미국 대통령 부부 동상이 세워져 있다. 역대 대통령 기념 시설 중 가장 높은 비용이 투입된 오바마 대통령 기념관은 박물관, 도서관, 체육·문화 시설을 갖춘 복합 단지로 조성됐으며 오는 19일 개관할 예정이다.

시카고 AFP 연합뉴스