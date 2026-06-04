구글에서 서울신문 먼저 보기
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
오바마 대통령 기념관에 세워진 ‘부부 동상’
3일(현지시간) 미국 일리노이주 시카고 오바마 대통령 기념관 부지에 버락 오바마 전 미국 대통령 부부 동상이 세워져 있다. 역대 대통령 기념 시설 중 가장 높은 비용이 투입된 오바마 대통령 기념관은 박물관, 도서관, 체육·문화 시설을 갖춘 복합 단지로 조성됐으며 오는 19일 개관할 예정이다.
시카고 AFP 연합뉴스
시카고 AFP 연합뉴스
3일(현지시간) 미국 일리노이주 시카고 오바마 대통령 기념관 부지에 버락 오바마 전 미국 대통령 부부 동상이 세워져 있다. 역대 대통령 기념 시설 중 가장 높은 비용이 투입된 오바마 대통령 기념관은 박물관, 도서관, 체육·문화 시설을 갖춘 복합 단지로 조성됐으며 오는 19일 개관할 예정이다.
시카고 AFP 연합뉴스
2026-06-05 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지