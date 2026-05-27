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트럼프 팔순잔치는 ‘백악관 UFC쇼’
도널드 트럼프 미국 대통령의 80세 생일을 맞아 백악관 남쪽 잔디밭에 26일(현지시간) 대형 종합격투기(UFC) 경기장이 설치되고 있다. 미국 건국 250주년을 기념하는 대규모 기념 행사 중 하나인 백악관 UFC 대회 ‘UFC 프리덤 250’은 트럼프 대통령의 생일이자 성조기 제정일인 다음 달 14일 열릴 예정이다.
워싱턴DC AP 연합뉴스
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도널드 트럼프 미국 대통령의 80세 생일을 맞아 백악관 남쪽 잔디밭에 26일(현지시간) 대형 종합격투기(UFC) 경기장이 설치되고 있다. 미국 건국 250주년을 기념하는 대규모 기념 행사 중 하나인 백악관 UFC 대회 ‘UFC 프리덤 250’은 트럼프 대통령의 생일이자 성조기 제정일인 다음 달 14일 열릴 예정이다.
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2026-05-28 14면
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