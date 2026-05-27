트럼프 팔순잔치는 ‘백악관 UFC쇼’

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트럼프 팔순잔치는 ‘백악관 UFC쇼’

입력 2026-05-27 18:40
수정 2026-05-27 18:40
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트럼프 팔순잔치는 ‘백악관 UFC쇼’
트럼프 팔순잔치는 ‘백악관 UFC쇼’ 도널드 트럼프 미국 대통령의 80세 생일을 맞아 백악관 남쪽 잔디밭에 26일(현지시간) 대형 종합격투기(UFC) 경기장이 설치되고 있다. 미국 건국 250주년을 기념하는 대규모 기념 행사 중 하나인 백악관 UFC 대회 ‘UFC 프리덤 250’은 트럼프 대통령의 생일이자 성조기 제정일인 다음 달 14일 열릴 예정이다.
워싱턴DC AP 연합뉴스


도널드 트럼프 미국 대통령의 80세 생일을 맞아 백악관 남쪽 잔디밭에 26일(현지시간) 대형 종합격투기(UFC) 경기장이 설치되고 있다. 미국 건국 250주년을 기념하는 대규모 기념 행사 중 하나인 백악관 UFC 대회 ‘UFC 프리덤 250’은 트럼프 대통령의 생일이자 성조기 제정일인 다음 달 14일 열릴 예정이다.

워싱턴DC AP 연합뉴스

2026-05-28 14면
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