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미군 용사들을 향해 거수경례

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴 국립묘지 무명용사의 묘 앞에서 열린 메모리얼데이 헌화식에서 거수경례를 하고 있다. 왼쪽부터 트럼프 대통령, JD 밴스 부통령, 피트 헤그세스 국방장관, 앙투아네트 갠트 워싱턴 군관구 사령관.

알링턴 AFP 연합뉴스