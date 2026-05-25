“난 사실 게이”…결혼생활 14년 만에 커밍아웃한 美 록스타

세줄 요약 미국 록밴드 베어투스의 케일럽 쇼모가 SNS를 통해 자신이 게이 남성이라고 커밍아웃했다. 그는 14년간 이어온 결혼 생활을 정리하게 됐다고 밝혔고, 오랫동안 술로 감정을 눌러왔지만 금주 뒤 성 정체성을 받아들이는 과정이 시작됐다고 설명했다. 케일럽 쇼모, SNS 통해 게이 커밍아웃 발표

14년 결혼 생활 정리, 아내와 결별 소식

금주 뒤 성 정체성 받아들이는 과정 설명

이미지 확대 밴드 베어투스 프런트맨 케일럽 쇼모. AFP 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 밴드 베어투스 프런트맨 케일럽 쇼모. AFP 뉴스1

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미국 록밴드 베어투스의 케일럽 쇼모가 게이로 커밍아웃하며 14년간 결혼 생활을 이어온 아내 플뢰르 쇼모와 결별했다.최근 쇼모는 소셜미디어(SNS)를 통해 “최근 제 개인적인 삶에 대한 많은 추측이 있었고, 그것이 제가 사랑하는 사람들에게 더 이상 영향을 미치기 전에 사실을 분명히 해야겠다고 느꼈다”라며 “저는 자랑스러운 게이 남성”이라고 고백했다.그는 “이것은 꽤 오랜 시간 동안 제 안에서 받아들이고 이해하려 노력해 온 부분”이라며 “이 문제와 관련된 감정을 헤쳐 나가고, 이 사실을 어떻게 받아들여야 할지 알아가는 과정은 쉽지 않았다”고 했다.이어 “저는 10년 동안 술로 제 감정을 묻어두며 살아왔다”라면서도 “하지만 술을 끊고 왜 오랫동안 이런 감정을 느껴왔는지 진지하게 들여다보기 시작했을 때, 그것이 제 성 정체성을 받아들이는 과정으로 곧장 이어졌다”고 했다.그러면서 “제게 사랑을 보여주고, 자유롭고 당당하게 살아가는 모습을 통해 힘을 주었거나, 퀴어 커뮤니티를 지지해 주었거나, 혹은 ‘네가 누구든 사랑한다’고 말해준 모든 분께 영원히 감사드린다”라며 “혹시 자신이 누구인지 때문에 힘들어하는 분들이 있다면, 스스로 너그러워지길 바란다”고 했다.쇼모는 2008년 밴드 어택 어택!으로 데뷔했다. 2012년부터는 새로운 멤버와 함께 베어투스를 결성해 활동을 이어오고 있다. 그는 2012년 플뢰르와 결혼해 14년 동안 결혼 생활을 이어왔다.