트럼프 코앞에서 또 총성… 백악관 덮치려던 총격범 현장 사살

한 달 만에 세 번째 총격

이미지 확대 기자들도 긴급 대피 미국 워싱턴DC 백악관 인근에서 총격 사건이 발생한 23일(현지시간) 취재진이 백악관 북쪽 잔디밭에서 황급히 대피하고 있다.

워싱턴DC EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 기자들도 긴급 대피 미국 워싱턴DC 백악관 인근에서 총격 사건이 발생한 23일(현지시간) 취재진이 백악관 북쪽 잔디밭에서 황급히 대피하고 있다.

워싱턴DC EPA 연합뉴스

세줄 요약 미국 백악관 인근 검문소에서 21세 남성이 경찰관들에게 총격을 가했다가 현장에서 사살됐다. 백악관은 일시 폐쇄됐고 트럼프 대통령과 직원들은 무사했다. 총격범은 과거 정신질환 전력과 백악관 주변 출입 문제로 여러 차례 제지된 인물로 알려졌다. 백악관 인근 검문소서 총격 발생, 경찰 즉각 대응

총격범 현장 사살, 트럼프 대통령과 직원 무사

과거 정신질환 전력·제지 이력으로 동기 조사

2026-05-25 14면

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미국 백악관 인근에서 잇따라 총격 사건이 발생하며 불안감이 커지고 있다.23일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 비밀경호국(SS)은 성명을 통해 이날 백악관 인근 보안 검문소에 접근해 경찰관들에게 총격을 가한 남성을 사살했으며, 현재 사건 경위를 조사 중이라고 밝혔다.사건은 이날 오후 6시쯤 백악관 단지 외곽인 17번가와 펜실베이니아 애비뉴 교차로 인근 검문소에서 발생했다. SS에 따르면 총격범은 검문소에 접근한 뒤 가방에서 총을 꺼내 경찰관들을 향해 발사하기 시작했고, 경찰관들이 즉각 대응 사격을 가해 제압했다. 그는 인근 병원으로 이송됐으나 결국 사망했다.이 과정에서 행인 1명도 총상을 입었으나 총격범과 경찰관 중 누구의 총탄에 맞았는지는 아직 확인되지 않았다. SS는 경찰관이나 백악관 직원 중 부상자는 없으며, 당시 백악관에 머물고 있었던 도널드 트럼프 대통령도 무사하다고 전했다. 백악관은 일시적으로 폐쇄됐고, 당시 건물 외부에 있던 취재진에게는 대피 지시가 내려졌다.이번 사건의 범행 동기가 밝혀지지 않은 가운데 CNN은 소식통을 인용해 총격범은 21세 나시르 베스트로 확인됐으며, 과거에도 SS와 여러 차례 마찰을 빚었다고 보도했다. 베스트는 지난해 6월 백악관 단지 일부 구역의 차량 진입을 방해한 혐의로 강제 정신병원 입원 조치를 받았으며, 같은 해 7월에는 경고 표지판을 무시하고 백악관 외곽 제한 구역에 들어갔다가 경찰에 제지된 것으로 알려졌다. 당시 그는 자신이 ‘예수 그리스도’라고 주장하며 “체포되고 싶다”고 말한 것으로 조사됐다.이번 사건으로 지난달 25일 있었던 백악관 출입기자협회 만찬장 총격 사건과 지난 4일 워싱턴 기념탑 인근 교전 등에 이어 또다시 백악관 주변에서 총격이 발생하게 됐다.이날 사건이 발생한 교차로는 백악관 단지 내 아이젠하워 행정동 바로 옆, 백악관 본관과는 직선거리로 200여m밖에 되지 않는 거리다.한편 긴박했던 총격전 상황은 소셜미디어(SNS)를 통해서도 전해졌다. ABC방송의 백악관 출입 기자인 셀리나 왕은 엑스(X)에 “백악관 북쪽 잔디밭에서 SNS 영상을 촬영하던 중 총성이 들렸다. 수십 발의 총성 같았다”며 “백악관 기자회견장으로 달려가라는 (대피) 지시를 받았다”고 적었다. 영상에는 왕이 영상을 촬영하다 총성을 듣고 몸을 숙이는 모습이 담겼다.