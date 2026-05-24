트럼프 “對이란협상 대표들에 합의 서두르지 말라 지시”

세줄 요약 트럼프 대통령이 이란과의 협상을 맡은 미국 대표들에게 합의를 서두르지 말라고 지시했다. 그는 협상이 질서 있고 건설적으로 진행되고 있다며, 시간은 미국 편이라고 주장했다. 또 합의가 도달·인증·서명될 때까지 해상 봉쇄를 완전하게 유지하겠다고 했고, 이란에는 핵무기 개발이나 확보가 불가능하다는 점을 분명히 하라고 강조했다. 이란 협상 대표들에 합의 서두르지 말라 지시

시간은 미국 편 주장, 해상 봉쇄 유지 강조

이란의 핵무기 개발·확보 불가 입장 재확인

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 이란과 종전 협상을 수행 중인 미국 대표들에게 “서둘러 합의에 도달하지 말라고 지시했다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 “(이란과의) 협상은 질서 있고 건설적인 방식으로 진행되고 있다”며 이같이 전했다.그는 합의를 서두르지 않도록 지시한 이유에 대해 “시간은 우리 편”이라고 주장했다.이어 “(미국의 이란에 대한) 해상 봉쇄는 합의가 도달하고, 인증되고, 서명될 때까지 전력으로, 완전한 효력을 유지할 것”이라고 덧붙였다.또 이란을 향해 “자신들이 핵무기 또는 핵폭탄을 개발하거나 확보할 수 없다는 점을 이해해야 한다”고 강조했다.