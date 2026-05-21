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美 전성기 끝? 트럼프는 ‘마가’ 외치는데…“50년 뒤 상황 안 좋아” 우세

윤예림 기자
입력 2026-05-21 10:40
수정 2026-05-21 10:40
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美건국 250주년 앞두고 대중 인식 조사
미국인 59% “美 전성기 지났다”

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도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 미 해안경비대 사관학교 졸업식에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 미 해안경비대 사관학교 졸업식에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스


미국이 올해로 건국 250주년을 맞은 가운데, 미국인 절반 이상이 미국의 전성기가 이미 지나갔다고 생각하는 것으로 나타났다.

여론조사기관 퓨 리서치센터는 15일(현지시간) 미국 건국 250주년을 앞두고 지난해 12월 미국 성인 3560명을 대상으로 진행한 대중 인식 조사 결과를 발표했다.

조사에 따르면 미국인의 59%는 ‘미국의 전성기가 지났다’고 답했다. 반면 ‘전성기가 아직 오지 않았다’고 생각하는 미국인은 40%였다.

인종과 소득 수준, 정치 성향에 따라 견해에 차이가 있었다. 인종별로 보면 미국의 전성기가 이미 지났다고 응답한 비율은 흑인(66%)이 가장 높았다. 이어 히스패닉(64%), 백인(57%), 아시아계(53%) 순이었다.

소득 수준별로는 저소득층과 중산층 모두 61%가 미국의 전성기가 지났다고 답했다. 반면 고소득층은 절반이 전성기가 지났다고 답했고, 나머지 절반은 앞으로 전성기가 올 수 있다고 했다.

정치 성향별로는 민주당원들과 민주당 성향 응답자의 64%가 미국 전성기가 지났다는 데 동의했다. 공화당원들과 공화당 성향 응답자의 경우 53%가 전성기가 지났다고 했고, 46%는 전성기가 앞으로 올 것이라고 답했다.

미국의 미래 전망과 관련한 질문에서도 비관론이 우세했다. ‘지금으로부터 50년 뒤 미국의 상황이 어떨 것 같은가’라는 질문에 전체 응답자의 44%가 ‘매우 또는 다소 비관적으로 느낀다’고 밝혔다.

반면 ‘매우 또는 다소 낙관적’이라는 응답은 28%에 그쳤다. 27%는 낙관적이지도 비관적이지도 않다고 답했다.

한편 조사는 지난해 12월 8일부터 14일까지 실시돼 이번에 공개됐다. 표본오차는 ±1.8% 포인트다.

퓨 리서치센터는 최근 이란 전쟁 등 미국 내 여론에 영향을 줄 수 있는 주요 사건들이 본격화되기 전에 조사가 실시됐다고 설명했다.
윤예림 기자
세줄 요약
  • 미국인 59% 전성기 종료 인식
  • 인종·소득·정치 성향별 견해 차이
  • 50년 뒤 미래도 비관 우세
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