“AI는 혁명”…졸업식 축사에 박수 대신 야유 쏟아져

세줄 요약 미국 졸업식에서 AI를 미래 산업혁명이라 강조한 축사가 학생들의 야유를 받았다. 전 구글 CEO도 비슷한 반응을 겪으며 AI에 대한 젊은 층의 거부감이 드러났다. 조사에서도 10~20대의 기대는 낮고, 다수는 AI가 너무 빠르다고 봤다. 졸업식 축사서 AI 찬양, 학생들 야유

전 구글 CEO도 비슷한 반응 직면

젊은 층 중심 AI 반감·불안 확산

이미지 확대 해당 사건과 무관. 사진은 미국 대학교 졸업식 이미지. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 해당 사건과 무관. 사진은 미국 대학교 졸업식 이미지. 픽사베이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

축하와 덕담이 오가야 할 졸업식장에서 ‘인공지능(AI)이 미래’라는 축사가 야유받는 모습이 포착됐다.미국 인터넷 매체 악시오스는 17일(현지시간) AI 산업에 대한 반감이 미국 사회 전반으로 확산하고 있다고 전했다. 악시오스에 따르면 플로리다의 부동산 기업 임원 글로리아 콜필드는 최근 한 학교 졸업식 축사에서 “AI는 다음 산업혁명”이라고 밝혔다가 청중의 야유를 받았다. 그가 “AI의 부상은 차세대 산업혁명이다”라고 하자, 객석에 있던 학생들이 야유를 쏟아냈다.그러자 콜필드는 “무슨 일이 일어난 거죠”라며 당황해했다. 그럼에도 야유가 멎지 않자 그는 “제가 민감한 부분을 건드렸군요”라고 했다. 해당 장면은 온라인에서 빠르게 퍼지며 AI를 대하는 미국 젊은 층의 분위기를 단적으로 보여줬다.AI에 대한 노골적인 거부감을 보인 사례는 이뿐만이 아니다. 미 NBC 등에 따르면 에릭 슈밋 전 구글 최고경영자(CEO)도 17일 미국 애리조나대 졸업식 축사 연사로 나섰다. 슈밋 전 CEO가 AI의 생산성, 혁신을 강조하자 일부 졸업생들 사이에서는 야유가 터져 나왔다. 그는 이에 대해 “여러분이 무엇을 느끼는지 안다”며 “기계가 오고 있으며 일자리가 사라지고 기후는 무너지고 정치는 분열됐다는 두려움이 있을 것”이라고 했다. 슈밋 전 CEO는 2001년부터 2011년까지 구글을 진두지휘한 거물 기업인 중 한 명이다.이런 가운데 갤럽 조사에서 14~29세 젊은 층 가운데 AI에 희망을 느낀다는 응답은 18%에 그쳤다. 이코노미스트와 유고브 조사에서는 미국인의 70% 이상이 AI가 너무 빠르게 발전하고 있다고 답했고, 공화당 지지층 68%, 민주당 지지층 77%도 같은 입장이다.반면 정보기술 업계와 여러 전문가는 AI의 확산이 과거 인터넷의 등장처럼 막을 수 없는 ‘필연’이라고 주장하고 있지만, 현재 드러나고 있는 미국 내 젊은 층의 거부감은 상당한 저항으로 볼 수 있다. AI가 일자리를 빼앗고, 환경에 부담을 주는 동시에 부유층만 더 부유하게 만들 것이라는 우려가 배경이다.아브리엘 엡스 UC 리버사이드 교수는 “AI 기술이 인간을 대체하는 것은 결코 필연이 아니다”라며 “어떤 집단도 미래를 독단적으로 결정할 권리는 없다”고 말했다.