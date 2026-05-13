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100달러 지폐에 트럼프 초상화?

입력 2026-05-13 23:58
수정 2026-05-14 00:51
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100달러 지폐에 트럼프 초상화?
100달러 지폐에 트럼프 초상화? 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 서명과 사진이 포함된 100달러 지폐 이미지를 13일(현지시간) 트루스소셜에 올렸다. 앞서 미 재무부는 건국 250주년을 기념하는 차원에서 신규 발행 달러 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하는 방안을 추진한다고 밝힌 바 있다. 현직 대통령의 서명이 달러에 들어가는 건 미 건국 이후 최초다.
트루스소셜 캡처


도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 서명과 사진이 포함된 100달러 지폐 이미지를 13일(현지시간) 트루스소셜에 올렸다. 앞서 미 재무부는 건국 250주년을 기념하는 차원에서 신규 발행 달러 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하는 방안을 추진한다고 밝힌 바 있다. 현직 대통령의 서명이 달러에 들어가는 건 미 건국 이후 최초다.

트루스소셜 캡처

2026-05-14 14면
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