美재무 “이란 원유 저장시설 포화… 다음주 유정 폐쇄 가능성”

해상 봉쇄 3주 넘어가… “곧 탱크톱”

“이번 전쟁 끝나면 유가 급락할 것”

세줄 요약 미국의 대이란 해상 봉쇄가 장기화되면서 이란 원유 저장시설이 한계에 다다른 것으로 전해졌다. 베선트 미 재무장관은 다음 주쯤 이란 유정이 강제로 폐쇄될 수 있다고 밝혔고, 봉쇄가 생산 인프라까지 훼손할 수 있다고 봤다. 대이란 해상 봉쇄 장기화, 저장시설 포화 임박

베선트, 다음 주 유정 강제 폐쇄 가능성 언급

유정 불능화 우려, 산유량 회복 난항 전망

2026-05-05 6면

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미국의 대이란 해상 봉쇄가 계속되는 가운데 이란 원유 저장 용량이 실제 한계에 이르는 ‘탱크톱’ 시점에 관심이 쏠린다.스콧 베선트 미 재무장관은 3일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 조만간 이란 유정(油井)이 강제로 폐쇄될 것으로 예상했다. 그는 미국이 호르무즈 해협에서 이란 선박을 봉쇄하며 이란 원유 저장시설이 포화 상태에 이르고 있다며 “이대로라면 곧 유정을 폐쇄해야 할 상황이며, 다음 주에 그럴 가능성이 있다고 본다”고 밝혔다.수출 봉쇄에 따라 원유 저장 시설이 포화하면 최악의 경우 기존 유정은 폐쇄하게 된다. 한번 멈춘 유정은 완전히 굳어버리거나 망가져 다시 사용할 수 없는 불능화 상태가 되고, 이후 산유량 회복도 어렵게 된다. 미국으로서는 이란의 원유 수출길을 막는 동시에 석유 생산 인프라를 영구적으로 파괴하겠다는 의도를 갖고 해상 봉쇄에 나선 것이다.앞서 트럼프 대통령은 지난달 26일 이란 원유 저장 능력이 사흘 안에 임계점에 도달할 것이라고 주장한 바 있는데, 이미 해당 시한은 지난 상태다. 이를 두고 일각에서는 이란이 원유 생산량을 조절하면서 적절히 대응하고 있는 게 아니냐는 관측도 나온다.이런 가운데 나온 베선트 장관의 발언은 대이란 해상 봉쇄가 3주를 넘어가며 트럼프 행정부 내부적으로 이란 원유 저장 시설이 실제로 포화하는 시점이 임박했다고 판단하고 있는 게 아니냐는 해석이 나온다.베선트 장관은 또 이번 전쟁이 끝나면 미국 내 유가가 급락할 것이라고도 전망했다.