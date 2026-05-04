트럼프 “쿠바, 해안에 항모 세우면 바로 항복할 것”

에너지 제재 이어 군사 압박 시사

쿠바 “중대 범죄 행위”… 대응 촉구

세줄 요약 트럼프 대통령이 플로리다 행사에서 쿠바를 거의 즉시 점령할 수 있다고 말하고, 항공모함을 해안 앞에 세우면 항복할 것이라고 언급했다. 미국은 쿠바 제재를 확대했고, 쿠바는 이를 침략 위협과 집단 처벌로 규정하며 강하게 반발했다. 트럼프, 쿠바 군사행동 가능성 언급

항모 배치 시 즉시 항복 발언

미국, 쿠바 제재 확대와 압박 강화

2026-05-04 14면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 강력한 에너지 봉쇄 제재를 가하고 있는 쿠바에 대한 군사 행동 가능성을 언급했다.2일(현지시간) AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 전날 플로리다주에서 열린 한 행사에서 “우리 군대는 쿠바를 거의 즉시 점령할 수 있다”고 밝혔다. 그는 현재 중동에 투입된 미 항공모함 에이브러햄 링컨호를 언급하며 “이란에서 돌아오는 길에 쿠바 해안 100야드 앞에 세우면 항복할 것”이라고 했다.트럼프 대통령은 우스갯소리를 하듯 말했지만, 중동 전쟁 이후 미국의 다음 타깃이 쿠바가 될 가능성에 무게를 싣는 것으로 해석됐다. 트럼프 행정부는 베네수엘라 마두로 정권 축출 이후 쿠바에 대한 압박 수위를 높여왔다. 특히 에너지 공급을 봉쇄하며 쿠바 전역에는 불안과 위기감이 확산된 상태다.이와 관련 로이터통신은 트럼프 대통령이 같은 날 쿠바 정부를 겨냥한 제재를 확대하는 행정명령에 서명했다고 보도했다. 새로운 제재는 쿠바 정부의 안보 관련 부문을 지원하거나 부패 또는 심각한 인권 침해에 가담한 개인, 단체 및 관련 기관을 대상으로 하며, 정부 당국자와 요원, 정부에 대한 지지자들도 대상에 포함된다고 로이터는 전했다.아울러 트럼프 대통령은 행사에서 이란 항만 봉쇄 작전 중에 선박을 나포한 데 대해 “우리는 해적과 같다”고 말해 논란을 자초했다. 그는 “우리는 선박을 장악했고 화물과 석유를 모두 압수했다”며 “매우 수익성 있는 사업”이라고도 말했다.트럼프 대통령의 위협에 쿠바는 즉각 반발했다.미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 엑스에 트럼프 대통령의 위협을 ‘중대한 범죄 행위’로 규정하면서 국제사회의 대응을 촉구했다. 디아스카넬 대통령은 “미국 대통령이 쿠바에 대한 군사적 공격 위협을 위험하고 전례 없는 수준으로 끌어올리고 있다”며 “아무리 강력한 침략자라도 쿠바에서 항복을 얻어내지는 못할 것”이라고 말했다. 브루노 로드리게스 쿠바 외무장관도 미국의 제재에 대해 “쿠바 국민에 대한 집단적 처벌이자 유엔 헌장 위반”이라고 했다.