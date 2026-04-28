샐러드 즐기고, 포도주 챙기고… 아수라장 속 ‘강심장’

‘미국 총격’ 막전막후 상황 화제

세줄 요약 백악관 출입기자단 만찬에서 총성이 울리자 현장은 순식간에 혼란에 빠졌다. 그러나 한 에이전트는 샐러드를 먹으며 태연했고, 밴스 부통령은 트럼프보다 20초 먼저 대피해 논란이 됐다. 와인을 챙긴 여성도 포착됐다. 백악관 만찬장 총성으로 현장 아수라장

샐러드 먹은 에이전트, SNS서 화제

밴스 먼저 대피·와인 챙긴 여성 포착

이미지 확대 미국 백악관 출입기자단 만찬 행사장 총격 사건이 벌어진 지난 25일(현지시간) 연예·스포츠 에이전시인 크리에이티브 아티스트 에이전시(CAA) 소속 마이클 글랜츠 수석 에이전트가 혼란한 상황에서도 음식을 먹고 있다.

엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 백악관 출입기자단 만찬 행사장 총격 사건이 벌어진 지난 25일(현지시간) 연예·스포츠 에이전시인 크리에이티브 아티스트 에이전시(CAA) 소속 마이클 글랜츠 수석 에이전트가 혼란한 상황에서도 음식을 먹고 있다.

엑스(X) 캡처

이미지 확대 한 여성이 행사장 테이블에 있는 와인을 챙기는 모습.

엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 한 여성이 행사장 테이블에 있는 와인을 챙기는 모습.

엑스(X) 캡처

2026-04-28 12면

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미국 백악관 출입기자단 만찬 행사장에 총성이 울려 퍼지고 아수라장이 된 상황에서 갑작스럽게 벌어진 다양한 상황들이 소셜미디어(SNS)에 퍼지며 화제가 되고 있다.26일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 로스앤젤레스에 본사를 둔 연예·스포츠 에이전시인 크리에이티브 아티스트 에이전시(CAA) 소속 마이클 글랜츠 수석 에이전트는 전날 워싱턴DC 힐튼 호텔의 만찬장에서 총성이 울린 직후 주변 사람들이 테이블 아래로 급히 몸을 숨길 때도 전혀 동요하지 않았다.CNN 방송에 포착된 현장 영상을 보면 글랜츠는 혼란한 상황 속에서도 도널드 트럼프 대통령이 앉아 있던 연단 쪽을 쳐다보거나 이날 전채 요리로 나왔던 부라타 치즈 샐러드를 먹으며 주변을 둘러봤다. 그의 태연한 모습을 담은 영상이 SNS에 확산했고, 그는 ‘샐러드 맨’이라는 별명도 얻었다.글랜츠는 NYT와의 인터뷰에서 “나는 뉴요커”라며 “항상 사이렌 소리와 소동 속에서 살아간다. 수백 명의 비밀경호국 요원들이 테이블과 의자를 뛰어넘는 모습을 보고 싶었을 뿐”이라고 말했다. 그러면서 다른 사람들처럼 바닥에 엎드리지 않은 이유에 관해 건강 문제를 언급했다. 그는 “나는 허리가 좋지 않다”며 “바닥에 앉을 수가 없었고, 만약 앉았다 일어나려면 사람들이 나를 일으켜 세워줘야 한다”고 설명했다.또 다른 영상에는 총성이 울린 직후 비밀경호국 요원이 JD 밴스 부통령을 급히 대피시키는 모습이 담겼는데, 트럼프 대통령 부부보다 먼저 피신한 게 아니냐는 말이 나왔다. 실제 20초 정도 먼저 이동한 것으로 알려졌는데, 뉴스위크는 보안 전문가를 인용해 “밴스 부통령을 먼저 대피시킨 일이 트럼프 대통령보다 우선순위라는 걸 의미하는 것은 아니다”라고 설명했다.이밖에 큰 혼란 속에서도 행사장에 남겨진 와인을 챙기는 여성이 포착되기도 했다. 이 여성의 신원이나 초청 대상인지 등은 확인되지 않았다.